Ксения Бородина подарила дочери браслет за 800 тысяч рублей

Сегодня старшая дочь Ксении Бородиной отметила свое 16-летие. В честь этого события мама преподнесла Марусе подарок за баснословную сумму.

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Как сообщает телеграм-канал «Звездач», браслет, подаренный ведущей, обошелся ей в 800 тысяч рублей. Украшение от популярного французского бренда дополнило коллекцию Маруси — у нее уже есть серьги и подвеска из этого же комплекта.

Реакцию дочки, распаковывающей коробку с презентом, запечатлели на камеру. Девочка, увидев браслет, потеряла дар речи от радости, она покружилась на месте и бросилась благодарить маму. Счастливая и взволнованная Маруся обняла и поцеловала Ксению под аплодисменты гостей.

Старшая дочь ведущей родилась в браке с бизнесменом Юрием Будаговым. Супруги прожили вместе менее трех лет. Следующим мужем Бородиной стал предприниматель Курбан Омаров. В 2015 году Ксения родила от него дочку Теону. Увы, но и этот брак рухнул. 3 июня этого года телезвезда в третий раз вышла замуж — ее избранником стал ранее малоизвестный блогер Николай Сердюков.