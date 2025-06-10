Как и с чем носить этим летом желейные сандалии

Когда мода снова делает круг, и вещи из слегка подзабытого детства возвращаются в гардеробы взрослых — это всегда чуть ностальгично и, конечно, очень весело. Именно такими стали желейные сандалии — легкие, полупрозрачные, цветные, с блестками или без. Стилист Маша Ведерникова рассказала, как играть в эту детскую игру с переодеваниями без ущерба для стиля — и вписать желейные сандалии в урбанистический образ.

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Смешивайте с минимализмом и нейтральными вещами

Желейные сандалии — сами по себе акцент. Особенно если вы выбрали модель в кислотном цвете, с блестками или глиттером.

«Чтобы не перегрузить образ, сочетайте их с минималистичными вещами: белая рубашка oversize, льняные шорты, топ в бельевом стиле. Отличный трюк — повторить оттенок обуви в аксессуарах: тонкие браслеты, очки, резинка для волос. Так образ соберется в единое целое», — утверждает модный эксперт.

Добавляйте иронии: носки, юбки, пижамный стиль

Да, носки и желейные сандалии — это старый новый fashion-трюк. Главное — выбрать тонкие варианты трикотажа, возможно, сетчатые или с ажуром. Такой прием особенно хорошо работает в образах в духе «мягкого гранжа» или гик-шика.

«Сочетайте сандалии с шелковыми пижамными брюками, юбками миди и футболками с принтами. Не бойтесь экспериментировать: в этом и есть прелесть возвращения детских трендов — они дают свободу», — подчеркивает стилист.

Смешивайте с городским шиком

Желейные сандалии отлично работают в контрасте с деловыми или утонченными вещами. Попробуйте надеть их с платьем-пиджаком, льняным костюмом или строгой черной юбкой-карандаш и майкой с тонкими бретелями. Такой прием «высокое плюс низкое» делает образ ироничным и свежим. Добавьте клатч, стильные солнцезащитные очки — и вы готовы покорять летний мегаполис.

Не только пляж

Хотя желейные сандалии часто ассоциируются с пляжем, сегодня это вполне носибельная городская обувь. Главное — подобрать актуальную модель. Сейчас в моде не только классические прозрачные, но и массивные версии с ремешками, каблуком и даже платформой. Такие подойдут и к вечернему образу: к платью-комбинации, жакету с поясом или блейзеру без белья. Добавьте немного блеска в макияже — и образ будет завершен.