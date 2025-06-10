Эксперт рассказал о трендах по уходу за кутикулами

Летом думать о красе ногтей особенно приятно. Но уход за кутикулой — это не просто этап маникюра, а полноценный ритуал, отражающий отношение к себе. Современные методы направлены не только на эстетичный результат, но и на поддержание здоровья ногтей. Об этом мы поговорили с Анастасией Сиковой — сертифицированным мастером, преподавателем премиум-маникюра и автором собственных курсов.

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Сухой и комбинированный маникюр

«Отказ от распаривания кутикулы стал нормой. Сухой и комбинированный маникюр с использованием фрез и мягких ремуверов снижает риск микротравм, грибка и воспалений», — говорит Анастасия.

Этот тренд особенно актуален для людей с чувствительной кожей и проблемными ногтями.

Мягкие ремуверы с AHA-кислотами и энзимами

Новые формулы средств для размягчения кутикулы стали еще мягче и безопаснее.

«В тренде — ремуверы на основе фруктовых кислот (AHA), энзимов папайи и ананаса. Они деликатно разрушают ороговевшие клетки, не травмируя живую кожу», — поясняет наш эксперт.

Используйте такие продукты для домашнего ухода между визитами к мастеру.

Умные масла с витаминами и пробиотиками

Современные масла для кутикулы обогащены пробиотиками, витаминами и антиоксидантами. Они не только увлажняют, но и восстанавливают липидный барьер кожи. По словам мастера маникюра, особой популярностью пользуются масла с экстрактом чайного дерева, арганы, жожоба, а также с добавками сквалана и ниацинамида.

Необрезной маникюр: забота вместо травм

Тренд на необрезной маникюр набирает обороты. Все больше мастеров и клиенток выбирают подход, при котором кутикула не удаляется полностью, а лишь аккуратно отодвигается и обрабатывается мягкими средствами.

«В отличие от классического обрезного маникюра, такой метод способствует естественному и правильному росту кутикулы, которая постепенно становится тоньше, мягче и менее заметной. Это, в свою очередь, поддерживает анатомически правильное направление роста ногтя, снижает риск врастания, расслоения и микроповреждений», — поясняет Анастасия.

Кутикула сохраняет свою защитную функцию — оберегая ногтевую пластину от бактерий и грибков. При этом ее избыточный рост не провоцируется частыми травмами и агрессивной обработкой.

Домашний уход — залог хорошего результата

Заботиться о состоянии ногтей нужно и дома. Мастера все чаще рекомендуют индивидуальные схемы домашнего ухода. В арсенале — специальные сыворотки, гелевые патчи для зоны ногтя, увлажняющие перчатки с пропиткой. Регулярность и системность — вот новый must-have.

Пилочный маникюр: бережная альтернатива классике

Одним из самых обсуждаемых методов последних лет стал пилочный маникюр — деликатный способ обработки кутикулы.

«В этой технике кутикула не срезается ножницами или щипцами, а аккуратно удаляется при помощи специальных пилок с разной степенью абразивности», — поясняет эксперт.

Мастер мягко шлифует ороговевшие участки кожи, формируя чистый и аккуратный ногтевой валик без повреждений. Метод подходит как для салонных процедур, так и для домашнего использования (при наличии навыков, разумеется). Особенно он актуален для чувствительной кожи, склонной к воспалениям и заусенцам.

Преимущества пилочного маникюра

Атравматичность. Благодаря отсутствию режущих инструментов не нарушается целостность кожи, риск заусенцев, микропорезов и воспалений минимален.

Снижение интенсивности роста кутикулы. В отличие от классического обрезного маникюра, пилочный метод не провоцирует усиленный рост кутикулы, а наоборот — способствует ее постепенному истончению и нормализации роста.

Эстетичный и стойкий результат. Регулярная и щадящая обработка делает край кутикулы мягким, аккуратным и менее заметным.

Поддержание анатомически правильного роста ногтя. Мягкая шлифовка не нарушает природный контур ногтевого ложа и способствует равномерному росту.

Подходит для людей с повышенной чувствительностью кожи. Вы ощутите преимущества этой техники, если у вас есть склонность к воспалениям после обрезных процедур.

Выбирайте технику, которая подходит именно вам — ведь здоровье кутикулы влияет на общий вид и здоровье ногтя. А бережный подход — это не просто тренд, а новая норма ухода за собой.