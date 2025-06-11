«Дедовские» кроссовки без шнурков стали главным трендом лета

Подобную обувь носили в 70-х. Необычные кроссовки без шнурков стремительно становятся трендом в Сети. Инфлюенсеры скупают модели, которые в основном можно встретить в гардеробе пожилых людей. Она отличается удобством, поэтому их очень любят наши бабушки и дедушки.

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Примечательно, что всё больше мировых брендов поддерживают необычный тренд. Так, подобные кроссовки можно найти в новых коллекциях adidas, Converse, Salomon, New Balance и Bottega Veneta и других марок. Марки выпускают вариации, но суть остаётся одна.

Любопытно, что ещё 50 лет назад такие слипоны без шнурков были распространены в Америке и Европе. Модники буквально охотились за стильной парой обуви, чтобы оставаться в тренде.