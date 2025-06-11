Косметолог назвал самую популярную бьюти-процедуру у россиян

Ботулинотерапия еще долгое время будет оставаться самой популярной косметологической процедурой у россиян, сказал НСН Олег Аркашин.

Ботулинотерапия является самой популярной косметологической процедурой у россиян, сказал в пресс-центре НСН член научно-практического общества врачей-косметологов, основатель косметологического центра Олег Аркашин.

«На сегодняшний день самой популярной косметологической процедурой у россиян является ботулинотерапия. Думаю, она еще долго будет оставаться на первом месте, потому что это достаточно безопасная манипуляция, которая дает выраженный эффект уже через две недели. Сам активно пользуюсь и всем рекомендую. Далее по частоте запроса идут уходовые процедуры, вещь обычным кремом не добиться эффекта свежего отдохнувшего вида. Популярны лазерные процедуры, пилинги - кто во что горазд», - сказал собеседник НСН.

Ранее депутат Госдумы Ирина Филатова в пресс-центре НСН предостерегла россиян от посещения косметологов, которые принимают не в специализированных учреждениях.