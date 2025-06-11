Жена Джастина Бибера восхитила фанатов фото в белье

Американская модель Хейли Бибер полежала в откровенном виде на новом фото для рекламы собственного бренда косметики Rhode. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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28-летняя жена канадского певца Джастина Бибера предстала на размещенном кадре в черной облегающей майке на тонких бретелях и трусах в тон. При этом звезда лежала спиной к камере.

Ее образ дополняли небрежная укладка с крупными локонами и макияж в нейтральных оттенках.

В мае жена Джастина Бибера без нижнего белья попала на обложку Vogue. Манекенщица предстала перед камерой в расстегнутой рубашке, отказавшись от бюстгальтера и трусов.