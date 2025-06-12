Кэти Перри снялась в «голом» боди на фоне слухов о расставании с Блумом

Певица Кэти Перри снялась в «голом» боди после слухов о расставании с актером Орландо Блумом. Звезда опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя Кэти Перри показала один из своих концертных нарядов. Певица предстала в белом боди с вырезами. Поп-исполнительнице сделали макияж с блестящими стрелками и помадой, а также уложили волосы.

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11 июня издание Page Six сообщило, что Кэти Перри и Орландо Блум решили расстаться после 6 лет отношений. Инсайдер заявил, что в окружении звезд готовы назвать дату, когда их отношения окончательно завершатся.

«Все кончено. Они ждут, пока закончится ее тур, прежде чем расстаться», — сообщил он.

Причину возможного расставания пары не раскрыли.

Известно, что Кэти Перри находится в туре Lifetimes, который начался 23 апреля и продлится до 7 декабря.

Кэти Перри состоит в отношениях с актером Орландо Блумом с 2016 года. В 2019-м влюбленные объявили о помолвке. Знаменитости расставались на несколько месяцев, однако вскоре вновь воссоединялись. В августе 2020 года у артистов родилась дочь. Они назвали девочку Дейзи Дав.