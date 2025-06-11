Мадонна попозировала в смелом образе

Американская певица Мадонна (полное имя — Мадонна Луиза Вероника Чикконе) поделилась откровенными фото из спальни. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, 66-летняя исполнительница снялась в облегающей прозрачной майке и кружевных трусах с красным бантом, отказавшись при этом от бюстгальтера. Кроме того, она надела чулки, сделала макияж с акцентом на нюдовую помаду, а в качестве украшений выбрала массивное золотое кольцо.

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«Люби свою кожу», — подписала звезда пост, который набрал 208 тысяч лайков.

Ранее сообщалось, что Мадонна кардинально сменила имидж. Тогда артистка поделилась фото, на которых предстала перед камерой с черными вьющимися волосами.