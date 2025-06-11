Labubu: способ выразить себя или очередной тренд, обреченный на забвение?

Среди множества трендов, захвативших подиумы и улицы в этом сезоне, один выделяется своей дерзкой игривостью — плюшевые игрушки Labubu. Эти зубастые создания с кроличьими ушами, подвешенные к люксовым сумкам, стали символом нового подхода к стилю: сочетания иронии, ностальгии и бунта против скучной взрослости. Но что стоит за этим хайпом? Действительно ли Labubu — это способ выразить себя, или очередной виральный тренд, обреченный на забвение? Разбираемся в феномене и задаемся вопросом: стоит ли присоединяться к этой модной лихорадке.

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Что такое Labubu?

Labubu — это персонаж из серии «The Monsters», созданной гонконгским художником Касингом Лунгом в 2015 году. Эти плюшевые фигурки с острыми зубами, большими глазами и пушистым телом вдохновлены скандинавскими сказками и детскими фантазиями. В 2019 году китайская компания Pop Mart, известная своими коллекционными игрушками, заключила с Лунгом соглашение, превратив Labubu в глобальный феномен.

Особенность Labubu — формат «слепых коробок» (blind boxes), где покупатель не знает, какую именно фигурку получит. Это добавляет азарта, сравнимого с лотереей, и подогревает коллекционный ажиотаж. Цены на базовые модели начинаются от $10–30 (800–2400 рублей), но редкие экземпляры на вторичном рынке могут стоить сотни долларов. Например, в июне 2025 года уникальная бирюзовая Labubu высотой 131 см была продана на аукционе в Китае за $150 000 (11 800 000 рублей). Популярность игрушек взлетела благодаря социальным сетям, где видео распаковок набирают миллионы просмотров, а прибыль Pop Mart в 2024 году выросла на 186%, достигнув почти $200 млн (15 720 000 000 рублей).

Почему Labubu стал модным?

Labubu ворвался в мир моды как антидот к минимализму и «тихой роскоши». Эти игрушки-брелоки, подвешенные к сумкам Hermès, Louis Vuitton или Miu Miu, создают контраст между серьезностью люксовых аксессуаров и детской игривостью. Такой подход особенно популярен среди миллениалов и зумеров, которых называют «кид алты» (kidults) — взрослые, стремящиеся сохранить связь с детством. Исследования показывают, что в условиях стресса и политической нестабильности такие аксессуары становятся способом уйти от взрослой серьезности.

Ключевую роль в популяризации сыграли знаменитости. В апреле 2024 года Лиса из BLACKPINK опубликовала видео с Labubu, украсив им свою сумку, что спровоцировало волну ажиотажа в Азии. За ней последовали Рианна, Ким Кардашьян и Дуа Липа, чьи сумки с Labubu стали объектом подражания. В Юго-Восточной Азии тренд достиг пика: в Сингапуре на выставке Pop Toy Show полиция останавливала толпы, жаждущие лимитированные модели, а в Таиланде даже премьер-министр предупреждал о подделках, прозванных «Lafufu».

Labubu также вдохновил кастомизацию: фанаты покупают для игрушек миниатюрные наряды — от джинсовых комбинезонов до платьев с аксессуарами, — что делает их настоящими модными объектами. Этот тренд поддерживает тягу к персонализации: Labubu на сумке — это не просто украшение, а заявление о том, что вы «в теме» и не боитесь нарушать правила.

Плюсы и минусы тренда

Почему Labubu покоряет сердца:

Ирония и веселье. Labubu добавляет легкости и юмора, разбавляя пафос дорогих аксессуаров. Это способ показать, что мода — не догма, а игра.

Ностальгия. Для многих Labubu — это возвращение к детству, когда коллекционные игрушки вроде Beanie Babies или Tamagotchi были источником радости.

Доступность. В отличие от люксовых сумок, базовые Labubu стоят недорого, что делает тренд демократичным.

Кастомизация. Возможность одевать игрушки в уникальные наряды усиливает их привлекательность как способа самовыражения.

Почему стоит быть осторожнее:

Краткосрочность тренда. Как и многие виральные явления, Labubu может быстро устареть, оставив коллекционеров с ненужными фигурками.

Экологический вопрос. Плюшевые игрушки из пластика и синтетических материалов не подлежат переработке, что противоречит идеям устойчивой моды.

Давление толпы. Покупка Labubu под влиянием хайпа может быть неосознанным шагом, не связанным с вашим стилем.

Рынок подделок. Из-за дефицита оригиналов процветает торговля фальшивками («Lafufu»), что увеличивает риск потратить деньги впустую.

Стоит ли поддаваться хайпу?

Labubu — это не просто игрушка, а культурный феномен, который отражает дух времени: стремление к индивидуальности, ностальгию и бунт против скучной взрослости. Однако важно задать себе вопрос: отражает ли этот аксессуар вашу личность, или это лишь желание следовать за толпой? Мода — это про самовыражение, а не про слепое копирование трендов. Если зубастый эльф вызывает у вас улыбку и вдохновляет на творчество, смело цепляйте его на сумку. Но если это лишь попытка угнаться за хайпом, возможно, стоит поискать что-то более близкое вашему стилю.

Попробуйте экспериментировать: прикрепите Labubu к рюкзаку, поясу или даже сделайте из него брошь. Главное — выбирайте то, что делает вас счастливее, а не то, что диктует TikTok. Если же вы коллекционер, обратите внимание на официальные магазины Pop Mart (онлайн-продажи по четвергам в 21:00, в магазинах — по пятницам с 10:00) или проверенные ресейл-платформы, чтобы избежать подделок.