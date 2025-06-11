Чем можно заменить белые кроссовки этим летом

Редакторы немецкой версии журнала Vogue назвали модную замену белым кроссовкам на лето 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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Так, трендовой альтернативой стали данные предметы гардероба ярких цветов. При этом особенно актуальными будут красные, зеленые, розовые, желтые и оранжевые фасоны. В то же время популярными называются коричневые и синие модели.

Отмечается, что подобная обувь представлена в линейках многих известных брендов. Среди них — Loewe, Puma, Adidas, Miu Miu и Nike.

В мае также неожиданный предмет гардероба назвали модной заменой платьям на лето.