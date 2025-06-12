Шесть красивых украшений на выпускной

Выпускной бывает раз в жизни, и в этот день всё должно пройти безупречно. Все нюансы просчитать невозможно, но в ваших силах продумать бьюти-образ, наряд и украшения. При выборе последних предлагаем вдохновиться современными трендами. Какими именно, рассказываем в нашей новой подборке с Flowwow.

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Ностальгия по нулевым

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Крупные бусы, серёжки-бабочки, подвески в виде сердечек или смайликов — Бритни Спирс и Пэрис Хилтон 20 лет назад раздавали стиль, к которому сейчас в порыве ностальгии с удовольствием возвращаются дизайнеры. Украшения в Y2K-эстетике хорошо сочетаются с платьями из атласа или латекса. Завершит образ макияж с эффектом влажных век.

Тихая роскошь

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Тонкие золотые цепочки, минималистичные серьги-гвоздики с небольшими камнями, жемчужные чокеры и браслеты. Такие украшения сделают образ ещё изящнее, а выглядеть будут сдержанно, но дорого. И неважно, какой наряд вы ими дополните: строгий брючный костюм или романтичный шёлковый сарафан в стиле ретро.

Дух Прованса

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Кулоны с изображениями цветов и браслеты из деревянных бусин лучше всего смотрятся на фоне платьев из натуральных тканей с наивными принтами или кружевом. Подобные образы — это история про лёгкость, юность и мечты. Например, о том, как перенестись в мгновение ока из шумного мегаполиса куда-нибудь на природу и отправиться на прогулку по ромашковым лугам.

Футуристичный гламур

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Технический прогресс не стоит на месте, а потому не теряет актуальности и тренд на футуризм. Металлические браслеты, колье сложной геометрической формы и массивные серьги — буквально привет из будущего. Это выбор для смелых: подобные аксессуары придадут космический вайб даже самому простому платью.

Бохо-эстетика

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Стиль бохо в новом сезоне правит бал (и выпускной в том числе). Усиливаем раскрепощённый характер воздушных платьев с оборками и воланами за счёт многослойных бус, серёжек с перьями и браслетов из бирюзы и дерева. «Свобода!» — кричат ученики, только окончившие школу, и бохо-эстетика, прославленная ещё хиппи, как нельзя лучше отражает суть этого слова.

Магия океана

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Для тех, кто ждёт не дождётся сдачи всех экзаменов, чтобы сбежать на лето к морю. Серьги-ракушки, кольца-змейки, перламутровые подвески и браслеты, будто сотканные из морской пены и солнечных бликов, добавят образу безмятежности. Особенно эффектно такие украшения смотрятся с бирюзовыми платьями, «мокрыми» локонами и мерцающим макияжем.