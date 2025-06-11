«Страшно смотреть». Дочь Оззи Осборна заподозрили в неудачной пластике

Дочь Оззи Осборна заподозрили в неудачной пластике со словами «страшно смотреть»
Дочь британского рок-музыканта Оззи Осборна Эйми Осборн заподозрили в неудачной пластике. Кадры публикует Daily Mail.
41-летнюю актрису и певицу сняли на выходе из отеля в Манчестере, Англия. Она предстала перед камерой в черном кожаном жакете с поясом, расклешенных синих джинсах и рубашке с цветным воротом. Также наследница исполнителя распустила гладко уложенные волосы и сделала контрастный макияж, подчеркнув брови и губы.
Читатели издания оценили внешность Осборн в комментариях.
«Страшно смотреть. Не знаю, что она сделала, но она полностью изуродовала свое лицо!», «Будто 71, а не 41», «Ужасная пластическая операция», «Похоже, она тоже была на "Оземпике"», «Еще одна некогда красивая молодая леди, испортившая свою внешность», «Она должна подать в суд на врача», — заявили юзеры.
В мае 2024 года Келли Осборн призналась в любви к пластическим операциям.