«Страшно смотреть». Дочь Оззи Осборна заподозрили в неудачной пластике

Дочь британского рок-музыканта Оззи Осборна Эйми Осборн заподозрили в неудачной пластике. Кадры публикует Daily Mail.

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41-летнюю актрису и певицу сняли на выходе из отеля в Манчестере, Англия. Она предстала перед камерой в черном кожаном жакете с поясом, расклешенных синих джинсах и рубашке с цветным воротом. Также наследница исполнителя распустила гладко уложенные волосы и сделала контрастный макияж, подчеркнув брови и губы.

Читатели издания оценили внешность Осборн в комментариях.

«Страшно смотреть. Не знаю, что она сделала, но она полностью изуродовала свое лицо!», «Будто 71, а не 41», «Ужасная пластическая операция», «Похоже, она тоже была на "Оземпике"», «Еще одна некогда красивая молодая леди, испортившая свою внешность», «Она должна подать в суд на врача», — заявили юзеры.

В мае 2024 года Келли Осборн призналась в любви к пластическим операциям.