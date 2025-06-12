«Самая красивая спортсменка мира» показала глубокое декольте на фото

Признанная в 2022 году журналом Maxim «самой красивой спортсменкой мира» Пейдж Спиранак показала откровенное декольте на фото. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, спортсменка позировала перед камерой на фоне поля для гольфа. На ней был черный комбинезон с молнией на груди. Так, Спиранак решила ее расстегнуть и продемонстрировала фанатам полуобнаженную грудь. При этом внешний вид гольфистки дополнили солнцезащитные очки в леопардовой оправе и розовая помада на губах.

© Lenta.ru

Ранее сообщалось, что американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют самой сексуальной в мире волейболисткой, снялась без штанов и порадовала фанатов. Тогда спортсменка попозировала перед фотографом в укороченном лонгсливе и трусах с высокой посадкой.