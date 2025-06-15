Эмили Ратаковски поделилась кадрами в прозрачном мини-платье

Модель Эмили Ратаковски снялась в прозрачном мини-платье для рекламы. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Эмили Ратаковски позировала в черном прозрачном мини-платье с открытыми руками и глубоким декольте. Волосы ей уложили крупными локонами и сделали вечерний макияж. В комментариях поклонники отметили красоту модели.

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«Испанская дива», «Потрясающая», «Выглядите шикарно», — написали они.

В феврале 2018 года Эмили Ратаковски вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда после нескольких месяцев отношений. В 2021 году в семье знаменитостей произошло пополнение. У пары родился сын, которого назвали Сильвестром. В июле 2022 года Эмили Ратаковски рассталась со своим супругом. Причиной развода, по слухам, послужили постоянные измены со стороны продюсера.

12 мая Эмили Ратаковски поделилась снимками, на которых позировала вместе со своим сыном Сильвестром. Манекенщица также показала кадр, где была запечатлена будучи беременной. Звезда подиумов стояла перед зеркалом в черных стрингах в ванной.