Фишки макияжа, которые делают лицо моложе без пластики и фотошопа

В мире, где каждая из нас стремится сохранить свои природные чары, макияж становится не инструментом маскировки, а верным помощником в наведении красоты. Сегодня достаточно знать несколько рабочих приемов, чтобы освежить черты, добавить коже сияния и придать лицу отдохнувший вид. Визажист Наталья Малина поделилась с WomanHit главными секретами визуального омоложения.

Натуральный румянец и «внутреннее сияние»

Самый простой способ мгновенно «оживить» лицо — использовать правильное сочетание румян и хайлайтера.

Румяна розово-персиковых оттенков на яблочки щек создают эффект легкого загара и придают свежесть. Хайлайтер в ключевых зонах моделирует лицо и усиливает отражение света:

Нанесите средство на верхнюю часть скул для эффекта «отдохнувшей кожи» и дополнительной скульптурности.

Если придать сияния внутренним уголкам глаз, можно легко открыть взгляд и снять следы усталости.

Выделенная хайлайтером арка Купидона над верхней губой — визуально делает губы более объемными.

«Хайлайтер помогает создать эффект внутреннего сияния и визуально делает кожу более здоровой и отдохнувшей», — отмечает эксперт.

Дополнительно можно высветлить светоотражающим консилером центр лба и подбородка — это завершит образ и придаст коже легкое мерцание.

Техника растушевки для «подтянутого» взгляда

Глаза — один из главных элементов, который может визуально сделать лицо как моложе, так и старше. Главное правило — все линии и тени должны устремлять взгляд вверх и наружу.

Растушевка вверх к вискам: тени, карандаш, подводка — все должно идти в направлении, которое словно «подтягивает» внешний угол глаза.

Избегайте растушевки вниз по естественной складке — это придает тяжесть и опускает глаза.

«Все — тени, карандаш, подводка — должны уходить вверх и наружу, как будто вытягиваешь внешний угол глаза», — советует эксперт.

Цвета, которые омолаживают

Правильно подобранная палитра оттенков способна кардинально преобразить лицо:

Тон и румяна — для придания лицу здорового цвета выбирайте теплый беж с легким персиковым подтоном. Розово-персиковые румяна идеально подойдут для создания натурального румянца

Тени для век — омолаживающим эффектом обладают светлые теплые оттенки: шампань, светлая бронза, розовое золото. А также можно использовать матовые тепло-коричневые цвета для легкого затемнения складки.

Губы — визуально освежают лицо нюдовые и нежно-ягодные оттенки, не слишком холодные и яркие. Для придания объема используйте полупрозрачные блески или сатиновые помады.

«Если оттенок напоминает цвет молодого румянца, естественных губ или легкого загара — он почти всегда омолаживает», — подчеркивает эксперт.

Ошибки, которые добавляют возраст

Неправильный макияж способен не только не скрыть возрастные изменения, но и подчеркнуть их. Осторожно с такими приемами:

Тяжелый тональный крем. «Слишком плотное покрытие подчеркивает морщины и сухость кожи. Особенно, если тон ложится маской», — предупреждает эксперт.

Избыточная пудра. Лишний финишный слой сушит лицо и акцентирует текстуру, создавая «пыльный» эффект.

Темные матовые тени в складке века. Визуально тяжелый, «опущенный» взгляд добавляет возраст.

Резкий контур губ и темная помада. Жесткая линия и глубокий оттенок уменьшают объем губ и делают лицо строгим.

Чрезмерно выщипанные брови. Тонкие, геометричные брови придают лицу «нарисованный» и усталый вид.

Неподходящие румяна. Коричнево-оранжевый оттенок может исказить черты, а вовсе отсутствие румян делает лицо плоским.

Холодные, неестественные цвета. Например, серо-лиловые тени или перламутровая помада часто ассоциируются со старомодным стилем.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете преобразить лицо, восстановить свежесть и убрать усталость без единой инъекции или фотошопа.