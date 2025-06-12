Топ-7 важных вопросов, которые нужно задать перед пластической операцией

Хирург Петросянц: перед пластикой консультация с врачом критически необходима. Перед пластической операцией множество пациентов волнуется лишь из-за финального результата и совсем не интересуется сложностями восстановления. А ведь только после правильной реабилитации можно получить именно то преображение, на которое рассчитывали, уверен хирург. О чём нужно обязательно спросить врача — в материале «Секрета».

Как рассказал «Секрету фирмы» пластический хирург Самвел Петросянц, консультация у пластического хирурга — первая и наиболее важная встреча врача и пациента. Именно на предварительном приёме пациент получает основной массив информации о том, что его ждёт.

Около 90% вопросов от пациентов касаются финального результата, а не деталей реабилитации — и очень зря, считает эксперт. По его мнению, обязательно нужно узнать все нюансы по 7 темам.

1. Особенности реабилитации при конкретных операциях, особенно отёчный синдром.

«Поскольку именно отёчный синдром наиболее существенно влияет на восприятие эстетического результата, то информация о динамике схождения отёков является наиболее ценной для эмоционального и психологического комфорта пациентов».

2. Нагрузки на конкретную область и алгоритме постепенного возврата к привычным физическим отягощениям.

В современном мире многие люди занимаются спортом или предпочитают активные виды хобби и отдыха, по этой причине они стремятся скорее вернуться в строй. Однако делать это нужно правильно и согласовав всё с хирургом.

3. Оптимальные сроки планирования беременности и грудного вскармливания (при операции на груди).

«Новый гормональный фон беременного организма женщины может оказывать влияние на форму и объём прооперированных молочных желёз».

4. Возможность выбора «удобной» области для выполнения разреза.

Как объяснил эксперт, любая хирургия подразумевает разрез мягких тканей и формирование рубца, который так или иначе будет заметен. По этой причине вместе с врачом нужно выбрать самое подходящее место для вмешательства, чтобы скрыть хирургический след.

5. Средства защиты от ультрафиолета.

Любой рубец проходит определённые стадии созревания и становится максимально незаметным, однако есть факторы, способные влиять на качество формирования рубца. Среди них — солнечный ультрафиолет или солярий.

«До перенесённой операции мы рекомендовали бы уточнять о средствах защиты от ультрафиолета. Как правило, после операции SPF-крема используются длительно, поэтому необходимо подобрать тип крема заранее, с учётом индивидуальных характеристик кожи».

6. Сроки возможного выполнения пилингов и других косметологических процедур после операции (на лице).

По словам эксперта, после пластических операций кожа приобретает повышенную чувствительность к любым воздействиям, а особенно — к агрессивной косметологии.

«После ринопластики лазерные шлифовки лица не рекомендованы в течение 3 месяцев, а иногда и 6. Подобного рода нюансы также рекомендуется уточнить на консультативном приёме, если у пациента есть сформированная косметологическая программа», — заявил хирург Петросянц.

7. Сроки ношения компрессионного белья на голове и шее.

Как объяснил специалист, зачастую операции сопровождаются обязательным ношением компрессионного белья. На теле их ещё можно как-то скрыть, а вот не лице и шее — уже вряд ли. Обойтись как-то без эластичных бинтов и бондажа нельзя, поэтому нужно учитывать сроки, в которые придётся придерживаться таких строгих рекомендаций.

Ранее хирург Леликов рассказывал «Секрету», когда уже нужно делать блефаропластику и как именно проходит процесс реабилитации. Подробнее об этом можно узнать здесь.