Топ-7 важных вопросов, которые нужно задать перед пластической операцией. Отвечает хирург
Хирург Петросянц: перед пластикой консультация с врачом критически необходима. Перед пластической операцией множество пациентов волнуется лишь из-за финального результата и совсем не интересуется сложностями восстановления. А ведь только после правильной реабилитации можно получить именно то преображение, на которое рассчитывали, уверен хирург. О чём нужно обязательно спросить врача — в материале «Секрета».
Как рассказал «Секрету фирмы» пластический хирург Самвел Петросянц, консультация у пластического хирурга — первая и наиболее важная встреча врача и пациента. Именно на предварительном приёме пациент получает основной массив информации о том, что его ждёт.
Около 90% вопросов от пациентов касаются финального результата, а не деталей реабилитации — и очень зря, считает эксперт. По его мнению, обязательно нужно узнать все нюансы по 7 темам.
1. Особенности реабилитации при конкретных операциях, особенно отёчный синдром.
«Поскольку именно отёчный синдром наиболее существенно влияет на восприятие эстетического результата, то информация о динамике схождения отёков является наиболее ценной для эмоционального и психологического комфорта пациентов».
2. Нагрузки на конкретную область и алгоритме постепенного возврата к привычным физическим отягощениям.
В современном мире многие люди занимаются спортом или предпочитают активные виды хобби и отдыха, по этой причине они стремятся скорее вернуться в строй. Однако делать это нужно правильно и согласовав всё с хирургом.
3. Оптимальные сроки планирования беременности и грудного вскармливания (при операции на груди).
«Новый гормональный фон беременного организма женщины может оказывать влияние на форму и объём прооперированных молочных желёз».
4. Возможность выбора «удобной» области для выполнения разреза.
Как объяснил эксперт, любая хирургия подразумевает разрез мягких тканей и формирование рубца, который так или иначе будет заметен. По этой причине вместе с врачом нужно выбрать самое подходящее место для вмешательства, чтобы скрыть хирургический след.
5. Средства защиты от ультрафиолета.
Любой рубец проходит определённые стадии созревания и становится максимально незаметным, однако есть факторы, способные влиять на качество формирования рубца. Среди них — солнечный ультрафиолет или солярий.
«До перенесённой операции мы рекомендовали бы уточнять о средствах защиты от ультрафиолета. Как правило, после операции SPF-крема используются длительно, поэтому необходимо подобрать тип крема заранее, с учётом индивидуальных характеристик кожи».
6. Сроки возможного выполнения пилингов и других косметологических процедур после операции (на лице).
По словам эксперта, после пластических операций кожа приобретает повышенную чувствительность к любым воздействиям, а особенно — к агрессивной косметологии.
«После ринопластики лазерные шлифовки лица не рекомендованы в течение 3 месяцев, а иногда и 6. Подобного рода нюансы также рекомендуется уточнить на консультативном приёме, если у пациента есть сформированная косметологическая программа», — заявил хирург Петросянц.
7. Сроки ношения компрессионного белья на голове и шее.
Как объяснил специалист, зачастую операции сопровождаются обязательным ношением компрессионного белья. На теле их ещё можно как-то скрыть, а вот не лице и шее — уже вряд ли. Обойтись как-то без эластичных бинтов и бондажа нельзя, поэтому нужно учитывать сроки, в которые придётся придерживаться таких строгих рекомендаций.
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