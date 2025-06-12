Бренд rxbshoes представил новую коллекцию весна-лето 2025

Дизайнер Мила Разгуляева-Благонравова, основательница премиального бренда обуви ручной работы rxbshoes, не устает вдохновляться Петербургом и его многочисленными ипостасями. В коллекции весна-лето 2025 дизайнер исследует его имперскую природу и атмосферу приморского курорта.

© Antenna Daily

Город на Неве изначально строился как имперская столица, и этим летом модели сезонной коллекции изящно флиртуют с имперским характером города. Бархатные мюли с кисточками – алые, черные, темно-синие – воплощение современного будуарного шика, адаптированного к реалиям мегаполиса.

© Antenna Daily

© Antenna Daily

“Декор, на мой взгляд, играет для обуви важную роль – это беспроигрышный вариант привлечь к себе внимание, — убеждена Мила. – Подвижные детали словно приветливо кивают окружающим и это игривое настроение передается людям, вызывая приятные эмоции, центром которых становитесь вы. Моя идеальная пара обуви должна быть элегантной, раскрывать природную женскую сущность, сексуальность и благородство, подчеркивать природную красоту женской ножки. Не зря в сериале “Секс в большом городе” Мистер Биг делает предложение Кэрри Брэдшоу, надевая ей туфельку Manolo Blahnik”.

В оживленном и многоликом бестиарии бренда сезонное пополнение. Новый виток коллаборации с московским дизайнером Катей Белявской — слиперы и клоги из кожи с бенгальскими тиграми, красной пандой и колибри. Вдохновение капсуле подарили путешествия Милы по Индии и яркие впечатления от экзотической фауны.

© Antenna Daily

© Antenna Daily

Курортный акцент коллекции придают мотивы с морскими ракушками. Курорт и будуар, на взгляд дизайнера роднит ощущение расслабленности, свободы от ограничений и условностей и желания наслаждаться жизнью

“Клоги с кораллами и морскими ракушками возвращают нам безмятежное ощущение, когда мы просто нежимся на пляже, волна прибивает к ногам мелкие белые ракушки, и ты легко и незаметно возвращаешься к себе настоящему и счастливому”, – комментирует Мила концепцию коллекции.

© Antenna Daily

© Antenna Daily

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