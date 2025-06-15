Ева Мендес опубликовала фото в сияющем костюме

Жена артиста Райана Гослинга, Ева Мендес, продемонстрировала фигуру в полурасстегнутой рубашке. Знаменитость выложила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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51-летняя Ева Мендес позировала в розовом сияющем костюме, который состоял из полурасстегнутой рубашки и широких брюк. Актриса была запечатлена с уложенными волосами и макияжем в естественном стиле. Знаменитость стояла на кухне с собакой.

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В марте Ева Мендес стала лицом новой весенне-летней коллекции бренда Stella McCartney. Актриса предстала перед камерой в черном прозрачном макси-платье с вырезом на животе и разрезом до бедра. Артистка также надела туфли на каблуках и дополнила наряд сумкой на цепи. Стилист сделал знаменитости объемную укладку, а визажист — макияж с угольно-черными стрелками и нежно-розовой помадой.

В апреле Ева Мендес выложила фото, где позировала в пышной розовой шубе, белых сапогах на средних каблуках и без бюстгальтера. Она также снялась в джинсовом костюме со стразами. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали вечерний макияж.