Пять средств, которые обязательно должны быть в косметичке этим летом

Лето — это время, когда макияж должен быть легким, стойким и универсальным. В жаркую погоду хочется чувствовать себя свежо, а не поправлять макияж каждые полчаса. Именно поэтому важно собрать правильный «летний арсенал» в косметичке. Вот топ−5 средств от топ-визажиста и преподавателя по макияжу Ксении Бохо, которые помогут выглядеть безупречно даже в самые жаркие дни.

Тон с SPF: защита и свежесть кожи

«Летом особенно важно защищать кожу от солнечного излучения, поэтому первое, что должно быть в вашей косметичке — это не плотный тональный крем или ВВ-крем с SPF-защитой. Он не только выровняет тон, но и защитит кожу от фотостарения и появления пигментных пятен», — объясняет Ксения.

Ищите формулы с легкой текстурой, которые не утяжеляют и дают натуральное сияние. Отличный вариант — тональные флюиды или кушоны, которые легко обновлять в течение дня.

Кремовые румяна: свежесть за секунды

В этом солнечном сезоне хочется сияющего и естественного румянца, а вот пудровые текстуры часто выглядят на коже слишком сухо.

«Кремовые румяна — универсальный маст-хэв: они легко наносятся пальцами, не требуют кистей, придают лицу свежесть и отлично держатся на коже в жару. Кстати, их можно использовать и как тинт для губ — это спасет место в косметичке», — делится лайфхаком визажист.

Тушь с водостойкой формулой: выносливый акцент на глаза

Лето — это время бассейнов, пляжей и активного отдыха. Чтобы не беспокоиться о растекшейся туши, стоит выбрать водостойкий вариант. Такая тушь выдержит жару, влажность и даже морскую воду. «При этом современные формулы легко смываются специальными средствами и не травмируют ресницы. Совет: выбирайте тушь с эффектом объема или удлинения, чтобы подчеркнуть взгляд даже в минимальном макияже», — рекомендует эксперт.

Блеск или бальзам с SPF: защита и уход за губами

В жаркий период губы страдают от солнца и ветра не менее кожи, поэтому важно выбирать продукты, которые одновременно ухаживают и защищают. «Блеск с SPF или бальзам с увлажняющими компонентами — незаменимая вещь в летней косметичке. Они придают губам легкий оттенок, делают их визуально более пухлыми и защищают от пересушивания», — рассказывает специалист в области макияжа. Для максимального эффекта выбирайте формулы с маслами и витамином Е.

Термальная вода или фиксирующий спрей: освежить и закрепить

В период высоких температур кожа часто теряет влагу, поэтому важно иметь под рукой термальную воду или фиксирующий спрей для лица.

«Термальная вода мгновенно освежает, успокаивает и помогает восстановить баланс кожи. А фиксирующие спреи не только освежают, но и продлевают стойкость макияжа, создавая невидимую пленку, которая защищает от пота и жары», — резюмирует Ксения. Отлично, если средство будет с увлажняющими компонентами — например, с гиалуроновой кислотой или алоэ вера.

Собрав эти пять средств в косметичке, вы будете готовы к любым летним приключениям. Лето — время наслаждаться моментами, а не переживать о макияже. Выбирайте универсальные продукты и наслаждайтесь солнечными днями, оставаясь свежей и сияющей в любую погоду!