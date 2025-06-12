Натуральные — не значит безопасные: каких кремов нужно избегать

Натуральные — не значит безопасные: кремов с какими добавками нужно избегать
Кожа — самый большой орган человека, и ее здоровье напрямую зависит от того, какие средства на нее наносить. Некоторые популярные продукты могут нанести больше вреда, чем пользы, вызывая раздражение, сухость или даже ускоряя старение. Стоп-лист для «Вечерней Москвы» составила косметолог Наталья Рябинова.
Спирт в высоких концентрациях
Насторожить должны наименования Alcohol Denat., Ethanol, Isopropyl Alcohol на этикетке средства. Спирт сушит кожу, разрушает липидный барьер и провоцирует воспаления. Если он стоит в начале состава, то такое средство лучше не использовать ежедневно.
Средства с минеральным маслом
Минеральное масло (Mineral Oil, Petrolatum) создает пленку на коже, мешая ей дышать. Это может привести к закупорке пор и воспалениям.
Средства с агрессивными ПАВами
Лаурилсульфат натрия (SLS) и лауретсульфат натрия (SLES) сильно обезжиривают кожу, вызывая сухость и раздражение. Особенно опасны средства с такими компонентами для чувствительной и сухой кожи.
Комедогенные масла
Масло зародышей пшеницы, соевое, пальмовое или кокосовое тоже могут навредить. Некоторые масла забивают поры, провоцируя акне. Если у вас жирная или проблемная кожа, масел нужно избегать.
Скрабы с крупными частицами
Абразивные скрабы с грубыми частицами (например, из косточек абрикоса или соли) травмируют кожу, оставляя микроразрывы. Вместо них лучше выбирать мягкие эксфолианты — AHA кислоты, ферменты.
Горячая вода
Хотя это не продукт, привычка умываться горячей водой вредит коже: она смывает защитный барьер, усиливает сухость и покраснения.
Средства с триклозаном и антибактериальными компонентами
Триклозан (Triclosan) раньше часто добавляли в очищающие средства, но он убивает не только вредные, но и полезные бактерии, нарушая микробиом кожи. Это может привести к сухости, раздражению и даже устойчивости к антибиотикам.
Продукты с формальдегид-выделяющими консервантами
DMDM Hydantoin, Quaternium-15, Imidazolidinyl Urea — эти консерванты постепенно высвобождают формальдегид, который вызывает раздражение, аллергию и даже считается потенциальным канцерогеном.
Синтетические красители
Если видите на упаковке CI-номера, например, CI 19140, CI 42090, стоит подумать, нужно ли вам такое средство. Яркие оттенки в косметике часто достигаются за счет искусственных красителей, которые могут провоцировать воспаления, особенно у чувствительной кожи.
Средства с оксибензоном в солнцезащитных кремах
Этот химический UV-фильтр не только вызывает раздражение, но и может нарушать гормональный баланс. Лучше выбирать санскрины с минеральными фильтрами (например, цинка оксид или титана диоксид).
Лимонный сок и пищевая сода в домашних масках
Натуральные — не значит безопасные. Лимонный сок (кислота) вызывает ожоги и фотосенсибилизацию, а сода (щелочь) разрушает защитный барьер кожи, приводя к сухости и воспалениям.
Даже если продукт разрекламирован или кажется «натуральным», всегда проверяйте состав. Кожа любит бережный уход без агрессивных компонентов. Лучше выбирать средства с мягкими формулами, гипоаллергенными компонентами и без агрессивных добавок.
Ранее Наталья Рябинова рассказала «Вечерней Москве», как выбрать безопасный крем для лица, а также сообщила больше об опасных и вредных компонентах, средств с которыми нужно избегать.