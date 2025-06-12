Пять советов стилиста, как носить откровенные наряды

Мода взяла курс на сексуальность: среди современных трендов — мини, дерзкие разрезы и вырезы на одежде, прозрачность. Как следовать духу времени, но при этом не скатиться в вульгарность и пошлость? Стилист Юлия Никифорова уверена, что секрет стиля — в умеренности, акцентах и аксессуарах.

Деликатная сексуальность всегда в тренде

Как говорят последние социальные опросы, мужчинам сейчас интересны элегантно одетые женщины, нежели те, кто показывает все части тела сразу. Открытые плечи — это отличный способ добавить образу сексуальности, не переходя грань. «Но важно помнить, что такая деталь может визуально добавить объема вашей фигуре. Платья и топы с открытым верхом отлично сочетаются с длинными волосами или собранными в небрежный пучок. Не стоит перегружать лаконичный образ аксессуарами, достаточно сережек и кулона», — говорит Юлия.

Зона декольте

Многие думают, что глубокое декольте может быть соблазнительным, и действительно — это яркий акцент. Но откровенный вырез требует безупречного исполнения.

«Во-первых, важен правильный бюстгальтер, обеспечивающий хорошую поддержку и создающий красивую форму груди. Во-вторых, стоит помнить о пропорциях: чем глубже декольте, тем сдержаннее должен быть остальной наряд. Избегайте сочетания с мини-юбкой или обтягивающими брюками», — советует стилист.

Это дурной вкус во все времена, если, конечно, вы не собрались на тематическую вечеринку.

Открытая спина

Платье или топ с открытой спиной — это эффектный наряд. Однако важно помнить о контексте.

«Такой наряд уместен на вечернем мероприятии или свидании, но никак не в офисе. Кроме того, следует учитывать особенности вашей фигуры. Если у вас есть складки в области спины, лучше отдать предпочтение другим моделям», — говорит эксперт в области стиля.

И помните: чем более откровенный вырез сзади, тем более скромным он должен быть спереди.

Экстремально заниженная талия

Хотя нулевые и в моде, но не все, что транслируют нам на подиумах, подойдет для повседневных образов. Открытый живот может выглядеть вульгарно и удешевлять образ, особенно, если кожа и мышцы не в идеальном состоянии.

«Вместо этого сделайте акцент на талии, используя ремни, пояс или модели одежды с акцентированным силуэтом. Высокая посадка брюк или юбки в сочетании с кроп-топом, оставляющим лишь узкую полоску кожи, — более элегантное решение», — рекомендует Юлия.

Мини-юбка — это всегда риск

Она может выглядеть стильно и дерзко, но важно правильно подобрать ее длину и фасон.

«Оптимальная длина — до середины бедра или чуть выше колена. Избегайте мини-юбок в сочетании с высоким каблуком и обтягивающим верхом. Лучше отдайте предпочтение свободной блузе или рубашке», — резюмирует стилист.

Альтернатива мини — миди-юбка с разрезом, которая выглядит более элегантно и женственно.

Конечно, выбор, какие части тела открывать, остается за вами. Главное — помнить о чувстве меры, учитывать особенности своей фигуры и выбирать наряды, которые подчеркивают вашу красоту и уверенность в себе. Не забывайте и про контекст, дресс-код мероприятия, куда вы собираетесь. Надеемся, эти рекомендации вам пригодятся, и вы всегда будете выглядеть стильно и элегантно!