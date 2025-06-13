Кейт Миддлтон нарушила дресс-код музея

Принцесса Уэльская вновь доказала, что остаётся верна своему стилю. 10 июня Кейт посетила новый филиал музея V&A в Восточном Лондоне, выбрав для визита элегантный синий костюм и свои любимые чёрные лодочки на шпильке. Интересно, что на сайте музея гостям рекомендуют носить удобную одежду и обувь на плоской подошве:

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«Металлические решётчатые полы не подходят для шпилек и каблуков», — написано там.

Однако это не остановило 43-летнюю Кейт, которая уверенно передвигалась по выставочным залам в своей излюбленной паре.

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«Она профессионал! Она прекрасно справилась», — со смехом прокомментировал выбор принцессы директор V&A Тристам Хант.

Этот визит стал первым публичным выходом Кейт после каникул с детьми — принцем Джорджем (11 лет), принцессой Шарлоттой (10 лет) и принцем Луи (7 лет). Особое значение мероприятие имело и для самой принцессы, которая в 2005 году окончила Университет Сент-Эндрюс по специальности история искусства.

«Она была полна энергии и внимательно изучала экспонаты. Мы не виделись с ней около двух лет, но её страсть к творчеству и дизайну никуда не делась», — поделился впечатлениями Хант.

Правда, не все выходы в каблуках давались Кейт так легко. В 2018 году во время визита в центр лечения зависимостей будучи на седьмом месяце беременности она застряла в металлической решётке. Тогда принцесса с улыбкой освободила ногу и продолжила общение с сотрудниками.

Шпильки давно стали визитной карточкой стиля Кейт. Она носила их даже во время посещения поло-матчей принца Уильяма и... тренажёрного зала! Хотя иногда принцесса не прочь переобуться — в 2019 году во время посадки дуба со скаутами она с облегчением заметила:

«Обычно мне приходится делать это на каблуках, а так гораздо удобнее!».

Несмотря на мелкие неудобства, Кейт вновь доказала: для настоящей леди нет преград — даже музейные правила не заставят её отказаться от элегантности.