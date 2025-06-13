Самые трендовые наряды этого пляжного сезона

В столице 1 июня начали работать бассейны под открытым небом. На 14 площадках оборудованы комфортные места для отдыха. Самое время выбрать подходящий пляжный наряд и аксессуары. Модный эксперт, частный стилист Ксения Кожемяк рассказала «Вечерней Москве» о главных тенденциях этого сезона.

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Главный тренд лета-2025 — это пижамный расслабленный стиль. Актуальны полосатые шорты и брюки из льна. Причем такая одежда подойдет как девушкам, так и парням. Еще одна тенденция — ретро. Она также касается и купальников: выбирайте модели с завышенной линией талии, завязками на шее и спине. Из принтов отдайте предпочтение горошку, геометрии-полоске. Еще в купальнике актуальны металлические пряжки. Тесно пересекаются с ретро и стиль бохо, его тоже можно отнести к разным эпохам моды. В стиле бохо есть шорты и топы с бахромой, вышивкой и рюшами. Они по-прежнему на пике популярности.

Из аксессуаров вернулись... цветы! Так, их можно добавлять на сумки, браслеты. Будет очень свежо и актуально.

Кстати, можно обратить внимание на тренды и из прошлого пляжного сезона. Некоторые из них еще не вышли из моды: прозрачность, юбки или платья в длине макси, накидки и топы из тонких тканей. А еще сейчас набирает популярность тот самый леопардовый купальник, словно из 2010 года. Мода циклична! При покупке пляжных вещей старайтесь избегать кислотных цветов — они уже давно неактуальны. Лучше обратить внимание на природные спокойные оттенки.

Мужчина, наденьте панаму

Сегодня хлопковую панаму можно сочетать не только с жилеткой и удочкой. Так, этот аксессуар подойдет для мужского выхода. Носится с расслабленным пляжным образом: широкими штанами и рубашкой оверсайз.

Цена: 500 рублей.

Назад, в 1980-е

Чтобы стать настоящей звездой пляжа, обратите внимание на ретрокупальники: яркие оттенки, высокая посадка, вертикальная полоска. Такой купальник отлично подчеркнет достоинства фигуры и скроет ее недостатки.

Цена: 1200 рублей.

Шорты и бахрома

В тренде также еще один отголосок стиля бохо — вязаные хлопковые топы и шорты с бахромой. Кстати, при выборе последних обратите внимание на модели длиной чуть выше колена — они также актуальны.

Цена: топ — 1000 рублей, шорты — 1500 рублей.

Добавим немного романтики

Накидка на купальник в стиле бохо — то, что нужно, чтобы эффектно выглядеть во время прогулки по пляжу. Наряд также можно обыграть аксессуарами, например ожерельем из ракушек. Лучше выбирать накидку из ткани натурального состава.

Цена: 1500 рублей.

Народные мотивы

В этом сезоне модниц по-прежнему не отпускают косынки. Популярны кружевные модели, которые можно завязывать под подбородком или на манер банданы. Кстати, такую косынку можно оборачивать в качестве баски вокруг талии.

Цена: 500 рублей.

Комфорт превыше всего

При выборе брюк обратите внимание на модели «разлетайки» в пижамном стиле из натуральных тканей — льна, хлопка, вискозы. Актуальны будут модели в полоску, а также брюки светлых оттенков.

Цена: 2000 рублей.

Чтобы пчелок привлекать

Еще одна тенденция лета 2025 года — цветочные аксессуары. Например, заколки для волос в виде орхидей или браслет с акцентом в виде такого цветка.

Цена: заколки — 300 рублей, браслет — 1000 рублей.

Еду поглядеть на львов

Сарафан в стиле сафари — отличный компромисс между практичностью и комфортом. Смело носите, и тогда окружающие точно поймут, что вы любительница приключений. Цена: 3000 рублей.

Степени затемнения очков

Не забывайте надеть темные очки. У них, кстати, есть разные степени защиты.

Первая. Пропускают от 43 до 80 процентов света, подойдут только для облачных дней.

Пропускают от 43 до 80 процентов света, подойдут только для облачных дней. Вторая. Пропускают от 18 до 43 процентов света. Подходят для солнечной городской погоды, но не для экстремальных условий.

Пропускают от 18 до 43 процентов света. Подходят для солнечной городской погоды, но не для экстремальных условий. Третья. Пропускают всего от 8 до 18 процентов света. Они подойдут для активного отдыха, например на море или в горах.

Пропускают всего от 8 до 18 процентов света. Они подойдут для активного отдыха, например на море или в горах. Четвертая. Такие очки пропускают от 3 до 8 процентов света и подходят для самых экстремальных условий, например горного туризма.

Защищаем кожу

Выбираем солнцезащитный крем правильно.

SPF-15 подойдет для ежедневного использования в городе. Его стоит использовать людям со смуглой и необгоревшей кожей и обновлять пару раз в день.

подойдет для ежедневного использования в городе. Его стоит использовать людям со смуглой и необгоревшей кожей и обновлять пару раз в день. SPF-30 стоит использовать при активном отдыхе, к примеру на природе, подразумевающем длительное пребывание на солнце. Обновляйте слой солнцезащитного крема каждые три часа.

стоит использовать при активном отдыхе, к примеру на природе, подразумевающем длительное пребывание на солнце. Обновляйте слой солнцезащитного крема каждые три часа. SPF-50 нужно наносить перед походом на пляж! Обновляйте крем каждые полтора-два часа и помните: чем светлее кожа, чем выше должна быть степень защиты.

Взрослые женщины могут и должны выглядеть на пляже элегантно, свежо и красиво. Правильно подобранный купальник придаст дополнительной уверенности, подчеркнув красивые линии силуэта и скрыв недостатки. Как выбрать правильный наряд для пляжа женщинам в возрасте за 50, «Вечерней Москве» рассказала дизайнер Аника Керимова.