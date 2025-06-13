Красиво плывут! Самые трендовые наряды этого пляжного сезона
В столице 1 июня начали работать бассейны под открытым небом. На 14 площадках оборудованы комфортные места для отдыха. Самое время выбрать подходящий пляжный наряд и аксессуары. Модный эксперт, частный стилист Ксения Кожемяк рассказала «Вечерней Москве» о главных тенденциях этого сезона.
Главный тренд лета-2025 — это пижамный расслабленный стиль. Актуальны полосатые шорты и брюки из льна. Причем такая одежда подойдет как девушкам, так и парням. Еще одна тенденция — ретро. Она также касается и купальников: выбирайте модели с завышенной линией талии, завязками на шее и спине. Из принтов отдайте предпочтение горошку, геометрии-полоске. Еще в купальнике актуальны металлические пряжки. Тесно пересекаются с ретро и стиль бохо, его тоже можно отнести к разным эпохам моды. В стиле бохо есть шорты и топы с бахромой, вышивкой и рюшами. Они по-прежнему на пике популярности.
Из аксессуаров вернулись... цветы! Так, их можно добавлять на сумки, браслеты. Будет очень свежо и актуально.
Кстати, можно обратить внимание на тренды и из прошлого пляжного сезона. Некоторые из них еще не вышли из моды: прозрачность, юбки или платья в длине макси, накидки и топы из тонких тканей. А еще сейчас набирает популярность тот самый леопардовый купальник, словно из 2010 года. Мода циклична! При покупке пляжных вещей старайтесь избегать кислотных цветов — они уже давно неактуальны. Лучше обратить внимание на природные спокойные оттенки.
Мужчина, наденьте панаму
Сегодня хлопковую панаму можно сочетать не только с жилеткой и удочкой. Так, этот аксессуар подойдет для мужского выхода. Носится с расслабленным пляжным образом: широкими штанами и рубашкой оверсайз.
Цена: 500 рублей.
Назад, в 1980-е
Чтобы стать настоящей звездой пляжа, обратите внимание на ретрокупальники: яркие оттенки, высокая посадка, вертикальная полоска. Такой купальник отлично подчеркнет достоинства фигуры и скроет ее недостатки.
Цена: 1200 рублей.
Шорты и бахрома
В тренде также еще один отголосок стиля бохо — вязаные хлопковые топы и шорты с бахромой. Кстати, при выборе последних обратите внимание на модели длиной чуть выше колена — они также актуальны.
Цена: топ — 1000 рублей, шорты — 1500 рублей.
Добавим немного романтики
Накидка на купальник в стиле бохо — то, что нужно, чтобы эффектно выглядеть во время прогулки по пляжу. Наряд также можно обыграть аксессуарами, например ожерельем из ракушек. Лучше выбирать накидку из ткани натурального состава.
Цена: 1500 рублей.
Народные мотивы
В этом сезоне модниц по-прежнему не отпускают косынки. Популярны кружевные модели, которые можно завязывать под подбородком или на манер банданы. Кстати, такую косынку можно оборачивать в качестве баски вокруг талии.
Цена: 500 рублей.
Комфорт превыше всего
При выборе брюк обратите внимание на модели «разлетайки» в пижамном стиле из натуральных тканей — льна, хлопка, вискозы. Актуальны будут модели в полоску, а также брюки светлых оттенков.
Цена: 2000 рублей.
Чтобы пчелок привлекать
Еще одна тенденция лета 2025 года — цветочные аксессуары. Например, заколки для волос в виде орхидей или браслет с акцентом в виде такого цветка.
Цена: заколки — 300 рублей, браслет — 1000 рублей.
Еду поглядеть на львов
Сарафан в стиле сафари — отличный компромисс между практичностью и комфортом. Смело носите, и тогда окружающие точно поймут, что вы любительница приключений. Цена: 3000 рублей.
Степени затемнения очков
Не забывайте надеть темные очки. У них, кстати, есть разные степени защиты.
- Первая. Пропускают от 43 до 80 процентов света, подойдут только для облачных дней.
- Вторая. Пропускают от 18 до 43 процентов света. Подходят для солнечной городской погоды, но не для экстремальных условий.
- Третья. Пропускают всего от 8 до 18 процентов света. Они подойдут для активного отдыха, например на море или в горах.
- Четвертая. Такие очки пропускают от 3 до 8 процентов света и подходят для самых экстремальных условий, например горного туризма.
Защищаем кожу
Выбираем солнцезащитный крем правильно.
- SPF-15 подойдет для ежедневного использования в городе. Его стоит использовать людям со смуглой и необгоревшей кожей и обновлять пару раз в день.
- SPF-30 стоит использовать при активном отдыхе, к примеру на природе, подразумевающем длительное пребывание на солнце. Обновляйте слой солнцезащитного крема каждые три часа.
- SPF-50 нужно наносить перед походом на пляж! Обновляйте крем каждые полтора-два часа и помните: чем светлее кожа, чем выше должна быть степень защиты.
Взрослые женщины могут и должны выглядеть на пляже элегантно, свежо и красиво. Правильно подобранный купальник придаст дополнительной уверенности, подчеркнув красивые линии силуэта и скрыв недостатки. Как выбрать правильный наряд для пляжа женщинам в возрасте за 50, «Вечерней Москве» рассказала дизайнер Аника Керимова.