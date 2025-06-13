Какие косметологические процедуры помогают сохранить молодость лица

Многие люди часто задаются вопросом, можно ли сохранить молодость хотя бы внешне. Эксперт рассказал о роли косметологических процедур в процессе омоложения.

© unsplash

Известный российский пластический хирург - врач высшей категории, к.м.н., член ISAPS, РОПРЭХ Андрей Леликов отметил в интервью ИА RuNews24.ru рассказал, что с возрастом у каждой женщины, как правило после 40 лет, а иногда и у мужчин, встаёт вопрос как: как вернуть молодость, овал лица, молодую шею, улучшить контуры.

Сегодня в арсенале современной эстетической медицины - косметологии и пластической хирургии - есть огромная масса процедур и операций, которые могут в этом помочь, отметил собеседник издания.

«Если вы хотите получить долгосрочный результат, то, конечно, нужно рассматривать пластическую хирургию. Современные косметологические процедуры - это безоперационные смас-лифтинг, нитевые методики, могут только играть профилактическую роль. Если есть ухудшение овала лица, дряблая шея, возрастные проявления, то в этом случае, конечно, целесообразно рассматривать пластическую хирургию, а именно - операционный смас-лифтинг, чтобы надолго решить вопрос с молодым лицом», — подчеркнул Андрей Леликов.

По словам пластического хирурга, после выполненной операции молодость можно поддерживать косметологическими процедурами.

«Лицо можно рассматривать как слоёный пирог. Это кожа, подкожная клетчатка и мышечная маска. Однако с возрастом происходит старение кожи, она теряет эластичность, соответственно, под действием гравитации кожа спускается вниз, идёт атрофия подкожной клетчатки, что также способствует опущению и растяжению кожи. Соответственно, растягивается, теряет тонус мышечная маска лица. Современная концепция пластической хирургии и пластики лица заключается в том, что мы делаем не только подтяжку кожи, то есть натягиваем кожу, что делалось 20-25 лет назад, но обязательно приводим в тонус мышечную маску лица. Это возвращает тонус мышцам, а уже после без натяжения расправляется кожа. Это даёт стойкий долгосрочный результат», — объяснил врач.

После такой операции лицо сохраняет индивидуальность без искажения, без перетянутости, пациенты получают максимальный результат.

При этом существуют разные методики смас-лифтинга: векторный смас-лифтинг, диплей-лифтинг.

Перед операцией требуется обследование. Все операции проходят под общей анестезией. В среднем они длятся от 2 до 5 часов в зависимости от объёма операции. После пациент, как правило, сутки находятся в стационаре.

Реабилитация длится в течение 7-14 дней. За это время пациент приобретает молодое лицо.

«В дальнейшем я рекомендую поддержание молодого лица у косметолога, необходимо посещение косметолога и улучшение структуры кожи различными препаратами. Немаловажен и домашний уход - это использование нормально работающей косметики, которая будет увлажнять кожу и сохранять результат от операции на более длительный срок», — добавил эксперт.

Обычно срок службы операции, даже если ничего не делать, составляет около пяти лет. Если же ухаживать за кожей, то молодое лицо сохранится до 10 лет.