Косметолог рассказал, как ухаживать за зрелой кожей

Как правило, в 35–40 лет на коже начинают проявляться первые признаки старения: сухость, морщины и снижение упругости. Как ухаживать за зрелой кожей, рассказала «Вечерней Москве» дерматовенеролог, косметолог сети клиник «Семейная» Ирина Марченко.

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Очищение

Для очищения возрастной кожи стоит выбирать мягкие средства с деликатным pH. После умывания не должно быть шелушения, стянутости, жжения.

Тонизация для восстановления pH уже не является обязательным этапом в уходе, поскольку современные очищающие средства самостоятельно с этим справляются.

Увлажнение

Увлажнение — важнейший этап для сохранения красоты и молодости кожи. Использовать его нужно после очищения как утром, так и вечером. В некоторых случаях дополнительно увлажнение может требоваться в течение дня.

На какие средства обратить внимание

Уход для зрелой кожи может содержать витамины С и А, кислоты, антиоксиданты (витамин Е) и отбеливающие компоненты — они ускоряют естественные процессы обновления клеток, повышают уровень увлажненности, восстанавливают упругость и эластичность.

Также в составах средств можно увидеть такие компоненты, как мочевина, молочная кислота, полисахариды. Эти активные вещества восполняют потерю влаги, разглаживают, защищают от негативных факторов и восстанавливают иммунитет клеток.

Не стоит бояться минеральных масел и силиконов: они отвечают за удержание влаги и помогают уходу равномерно распределиться по коже. Обладателям жирной кожи стоит отдавать предпочтение некомедогенным маслам.

Восстановить липидный слой и укрепить кожный барьер способны средства с церамидами и фосфолипидами, что актуально для обладателей сухой или обезвоженной кожи.

Ретинол

Для достижения омолаживающего эффекта в уход можно добавить активы. Ретинол это форма витамина А, используемая в косметике для различных целей. Он помогает в борьбе с морщинами, пигментацией и другими несовершенствами кожи. Ретинол стимулирует выработку коллагена и эластина, что способствует омоложению и восстановлению кожи.

Витамин С

Также хорошо добавлять в уход витамин С. Он оказывает омолаживающий эффект на кожу благодаря своим антиоксидантным и регенерирующим свойствам, стимулирует выработку коллагена, повышает упругость и эластичность кожи, а также помогает осветлить пигментные пятна, выравнивая тон кожи. Кроме того, витамин С защищает кожу от свободных радикалов, которые повреждают клетки и способствуют старению.

Витамин Е

Витамин Е также играет важную роль в омоложении кожи, действуя как антиоксидант и способствуя регенерации. Он нейтрализует свободные радикалы, которые повреждают клетки, что замедляет процесс старения. Кроме того, он стимулирует выработку коллагена, что помогает сохранить упругость и тонус кожи.

SPF

Завершать все этапы ухода стоит солнцезащитными средствами. Они помогают в омоложении кожи, защищая ее от фотостарения, которое является основной причиной преждевременного старения.

Также средства с SPF блокируют вредное воздействие УФ-лучей, предотвращая разрушение коллагена и эластина, что помогает сохранить кожу более упругой и гладкой.

Коллаген — один из основных естественных белков кожи, который определяет ее прочность и эластичность. С возрастом коллаген вырабатывается меньше: самая активная его выработка происходит до 25 лет, а к 60 годам почти прекращается. О факторах, влияющих на этот процесс, рассказала «Вечерней Москве» дерматолог-косметолог Анна Павленко.