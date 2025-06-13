Что такое скин-фастинг и нужно ли это вам пробовать

Слово «фастинг» (дословно переводится как «пост, голодание») давно вышло за рамки питания — теперь это не только гастрономический или религиозный термин, но явление, имеющее непосредственное отношение и к уходу за кожей. Скин-фастинг (от англ. skin fasting) — это тренд, набирающий популярность среди поклонников минимализма и осознанной бьюти-рутины. Суть проста: временно отказаться от косметики, дать коже «отдохнуть» и «научиться» работать самостоятельно.

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Но действительно ли коже нужен отдых от ухода? И всем ли подойдет эта практика? Косметолог Лиана Давыдова дала советы, которые помогут разобраться, стоит ли вам пробовать скин-фастинг и как это делать правильно.

Поймите: коже не всегда нужен детокс от ухода

Мнение о том, что кожа «привыкает» к уходу и перестает работать — миф. Наоборот, правильно подобранные средства поддерживают водный баланс, укрепляют барьер и защищают от агрессии окружающей среды. Однако если уход слишком агрессивный, многослойный, с активами вроде кислот, ретинола и пилингов, кожа действительно может стать чувствительной, воспаленной или переутомленнной.

В таких случаях скин-фастинг может быть временным восстановлением, но не универсальной рекомендацией.

«Если ваша кожа спокойна, не страдает от раздражений и реагирует на уход положительно — устраивать пост просто ради тренда не стоит. Это не детокс, который прямо необходим, а вот шоковый эффект может наступить именно от смены привычного», — объясняет эксперт.

Не путайте скин-фастинг с полным отказом от ухода

Скин-фастинг — это не жизнь без умывания и SPF. Это осознанное сокращение ухода: минимум очищения, увлажнение по необходимости, отказ от активных сывороток и кислотных средств. При этом базовые гигиенические шаги и защита от солнца все равно обязательны.

Если хотите попробовать модный тренд, сократите уход до минимума на 5–7 дней. Умывайтесь мягким средством, наносите нейтральный увлажняющий крем и обязательно используйте SPF. Никаких скрабов, кислот, ретинолов и тяжелых текстур. Просто наблюдайте за реакцией кожи.

Время — ключ: не больше недели

Кожа не нуждается в «перезагрузке» дольше, чем на 5–7 дней. Более длительный отказ от ухода может привести к нарушению липидного барьера, обезвоживанию, сухости и новым воспалениям, особенно в городских условиях.

«Если после нескольких дней кожа стала выглядеть лучше — ровнее, спокойнее, менее жирной или раздраженной — значит, скин-фастинг пошел на пользу. Но как только появилось ощущение стянутости, шелушений, тусклый цвет лица — это сигнал, что кожа нуждается в уходе и защите», — подчеркивает врач.

Кому подходит, а кому — нет

Скин-фастинг может быть полезен тем, у кого чувствительная кожа, были дерматологические процедуры или признаки избыточного ухода: покраснения, сыпь, нестабильность. Также его стоит попробовать тем, кто использует 6–8 и более средств одновременно и хочет понять, что действительно работает.

Не рекомендован скин-фастинг при наличии акне, розацеа, дерматитов — в этих случаях кожа требует поддержки, а не экспериментов. Стоит отказаться от затеи и в период активного солнца, в путешествиях, при смене климата — защита и увлажнение в таких условиях обязательны.