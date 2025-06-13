Протест и провокация: как изменилась современная мода

Индустрия моды всегда была чувствительной к тому, что происходит в обществе. Сегодня это ощущается особенно сильно: коллекции становятся способом говорить о сложных, личных и даже неудобных темах. В этом году на подиумах появляется все больше протеста и провокаций. Такое направление называют по-разному — провокационной модой, эстетикой табу, визуальным манифестом. Но суть одна: дизайнеры все чаще отказываются от привычных форм красоты в пользу честности, эпатажа и смелых высказываний.

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Что такое провокационная мода?

Это прежде всего язык, через который дизайнеры транслируют миру свое видение: в одежде они заявляют о свободе, смелости и разрыве шаблонов. Говоря о провокации, нельзя не упомянуть бренд Maison Margiela, знаменитый своим деконструктивизмом: дизайнеры создали джемперы из носков, брюки из рубашек и топы из перчаток. Такой подход переосмысливает классические предметы одежды и экспериментирует с материалами и формой. Весенняя коллекция 2025 года не стала исключением: традиционный смокинг разорвали по швам, льняной костюм превратили в байкерскую экипировку, а с помощью ярких деталей придали образам перчинку. Rick Owens на недавнем показе ничуть не меньше удивил всех своими апокалиптическими нарядами. В этой коллекции дизайнер призывает по-новому взглянуть на базовый гардероб и приравнивает роскошь к необходимости.

Российские дизайнеры тоже всерьез заинтересовались этим модным направлением. На Russian Fashion Display 2025 молодой дизайнер и основатель бренда Koverkot Анна Степанова показала свою коллекцию, пропитанную гранжем и мятежным духом уличной моды. Оверсайз-силуэт в совокупности с детализированными принтами и вышивкой создает действительно уникальные модели с характером.

В новой коллекции «ТАБУ» бренд Ponomarev, объединившись с бизнес-комьюнити TABOO, поразил всех дерзкими сочетаниями натуральной джинсы, шелка, кожи с заклепками, ремнями и шнуровкой. Спокойные и привычные базовые цвета украшал леопардовый принт, а жесткий и строгий крой контрастировал с кружевом и воланами. В «ТАБУ», где все образы пропитаны духом панк-рока и бунтарства, запрет лишь на одно — на обыденность.

«Коллекция TABOO для тех, кто предпочитает в одежде классическую форму, но с нестандартными решениями. Для свободных людей без комплексов, которые утром едут на деловую встречу на такси, а вечером пересаживаются на байк, чтобы отправиться на романтическое свидание. Мы стираем границы, стереотипы, запреты. Где-то, казалось бы, соединяем несоединяемое, но при этом позволяем каждому выбирать то, что хочется и всегда оставаться собой», — комментирует создатель бренда, Андрей Пономарев.

Почему это модно именно сейчас?

Провокационные коллекции появляются не случайно: за каждым таким высказыванием стоит новая эпоха в культуре, восприятии тела и эмоций.

Мы живем в мире, где:

Тело может быть любым

Люди отказываются от навязанных стандартов внешности. Несовершенства, возраст, «неправильные» пропорции — все это теперь не только не прячут, но и подчеркивают.

Нет запретных тем

Сейчас можно открыто обсуждать любые темы: сексуальность, общественные проблемы и личные переживания. Это язык поколения, которое выросло на фразах «будь собой» и «я не обязан вам нравиться».

Мода все ближе к искусству

Коллекции стали восприниматься как инсталляции, публичные заявления или даже терапевтический акт.