Модель Элизабет Херли поучаствовала в откровенной фотосессии

Модель Элизабет Херли без одежды снялась в саду в честь 60-летия. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

60-летняя Элизабет Херли позировала полностью обнаженной в саду. Волосы ей распустили, уложили прядями и сделали нюдовый макияж.

«С днем рождения меня! Я влюблена, чувствую себя благословленной. Я благодарна за то, что у меня лучшие друзья и семья в мире. Фото сделано сегодня днем... в моем праздничном костюме», — написала она.

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В декабре Элизабет Херли со своим сыном посетила премьеру мюзикла «Дьявол носит Prada», которая прошла в Лондоне. Актриса выбрала для светского мероприятия розовое макси-платье с полупрозрачной юбкой и декольте, украшенное пайетками. Модель также надела босоножки на каблуках, массивные серьги, браслет и крест. Дамиан предпочел черную футболку, брюки, плащ и туфли.

Элизабет Херли дебютировала в кино в 1987 году, сыграв Мариетту в фильме «Ария». Она наиболее известна по роли Ванессы Кенсингтон в комедии «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба» и дьявола в картине «Ослепленный желаниями». У знаменитости также есть свой бренд купальников Elizabeth Hurley Beach, который она запустила в 2005 году.