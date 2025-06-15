Блогерша раскрыла ужасающие последствия пластики

Невестка Валерии Лиана Шульгина откровенно рассказала о перенесённых пластических операциях по увеличению груди. Поделиться с подписчиками своего телеграм-канала смелым рассказом о комплексах, подтолкнувших её к изменению внешности, и об ужасающих последствиях для здоровья, с которыми ей пришлось столкнуться, супруга Арсения Шульгина решилась после того, как недавно призналась, что больше не сможет кормить детей грудью. И даже появившегося на свет чуть больше месяца назад Мирона ей пришлось перевести на кормление смесями.

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27-летняя Лиана призналась, что еще в старших классах комплексовала из-за небольшого размера груди, поэтому уже в 18 лет решила лечь под нож хирурга. Однако специалист поставил импланты большего размера, чем было оговорено, и к тому же разместил их неправильно. В итоге дальнейшие полтора года обернулись кошмаром: швы не заживали, образовались рубцы, сделанное иссечение не помогло. Лиана решила смириться, но оказалось, это было только начало.

«Постоянно тянуло спину, не могла держать осанку. Было тяжело дышать, особенно лёжа. В груди постоянное ощущение тяжести. Начала сутулиться, чтобы хоть как-то облегчить состояние. Импланты были слишком большие для моей хрупкой фигуры. Они буквально тянули меня вниз и сдавливали грудную клетку», — рассказала Шульгина. Воспаление обернулось скоплением жидкости, отёком, периодически поднимавшейся до 39 градусов температурой и в конце концов — образованием в тканях. К счастью, оно оказалось доброкачественным. Врачи настояли на удалении имплантов. «Отдельное спасибо моей семье и Сене — тогда ещё будущему мужу. Его поддержка была колоссальной. Он обнимал меня, когда я рыдала от боли и отчаяния. Говорил, что любит меня любой. Что красота не в размере груди. Без этой поддержки я бы точно не пережила тот период», — призналась Лиана.

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Из-за последствий для здоровья Лиана смогла кормить дочь Селин грудью только полтора месяца. После родов невестка Валерии похудела до 43 килограммов и вновь столкнулась с комплексами по поводу внешности.

«Грудь не просто исчезла — она стала впалой. Дело в том, что первые импланты были установлены слишком низко и продавили мне рёбра. Остались глубокие вмятины, и грудь буквально провалилась внутрь. Снова выглядела, как подросток, не могла носить ничего без белья с огромным push-up», — написала Лиана в своём телеграм-канале.

В итоге в 2021 году Лиана вновь поставила импланты, на этот раз куда меньшего размера, чем первые. И до вторых родов благополучно носила их.

Став матерью во второй раз, Лиана даже надеялась кормить новорожденного малыша грудью, которая как раз, по её словам, увеличилась на три размера. Однако вновь всё вновь обернулось обширным воспалением с образованием кист и смещением импланта. На этот раз пришлось пить не только курс антибиотиков, но и гормональные препараты, останавливающие лактацию.

«Рыдала каждый день. Думаю, здесь сыграл большую роль нестабильный гормональный фон. Чувствовала себя неполноценной матерью», — призналась Лиана подписчицам.

Сейчас девушка бережно восстанавливает здоровье под наблюдением врачей-энодкринологов и маммологов. При этом смещение груди убрать пока не удалось.

В заключение Лиана Шульгина обратилась к своим подписчицам, призвав внимательнее и серьёзнее относиться к своему здоровью. Желающим увеличить грудь невестка Валерии порекомендовала помнить о том, что впоследствии придётся постоянно контролировать состояние здоровья. Кроме того не исключены негативные последствия для организма. Сама же Лиана, по всей видимости, вопрос с дальнейшим увеличением груди для себя закрыла навсегда.