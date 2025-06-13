Как правильно выбрать размер обуви мужчине

Рекомендации от подолога.

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«Покупка новой обуви может принести как приятные эмоции, так и негативные последствия. Неправильно выбранная пара оставит мозоли, натоптыши, деформации пальцев и стоп. О длительных прогулках в таких случаях не приходится и говорить», – Наталья Емельянова, практикующий подолог.

Правильно подобранная по размеру и назначению обувь помогает сохранить здоровье стоп и исключить дискомфорт даже при повышенных нагрузках на ноги.

Системы размеров обуви

В России распространены разные размерные сетки обуви. Самые часто встречающиеся на рынке – российская, европейская, американская и британская. Чтобы ориентироваться в них, необходимо знать отличия.

Европейский (EUR) размер определить довольно просто — ориентируясь на российский, необходимо прибавить единицу, так как стелька в обуви всегда больше размера стопы. Например, если ваш российский размер 38, то европейский будет 38+1=39.

Американская (US) сетка размеров существенно отличается от привычной нам и измеряется в 1/3 дюйма, дополнительно имеет обозначение полноты стопы A, B, C, где А – самый узкий вариант обуви, а также отдельные ряды мужской, женской и детской обуви.

Британская (UK) сетка похожа на американскую и измеряется также в дюймах, где 1 дюйм равен 2,54 см. В расчётах легко запутаться, проще нужный размер найти в таблице перевода из одной системы измерения в другую.

Таблица размеров мужской обуви

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Как правильно определить размер обуви?

Если узнать размер своей ноги верно, можно существенно сократить время на примерку обуви. Чтобы правильно измерить стопу, необходимо знать некоторые особенности.

Определять размер обуви нужно не только по длине, но и по ширине.

Определять размер обуви лучше вечером, так как ноги после длительной нагрузки отекают.

В этом случае результат будет максимально эффективным.

Длина стопы

Чтобы правильно определить размер обуви, можно использовать обычный лист бумаги. Необходимо, поставив ногу на пол, обвести контур стоп. Затем линейкой измерить расстояние от большого пальца до конца пятки. Запишите длину стопы в сантиметрах, чтобы не забыть.

Ширина стопы

Чтобы измерить ширину – необходимо обернуть лентой передний отдел стопы в максимально широком месте. Обратите внимание, что длина и ширина могут существенно отличаться на левой и правой ногах, в этом случае результат определяется по наибольшим значениям. Или измерьте на рисунке расстояние между самыми удалёнными точками по ширине.

Влияние типа обуви на размер

Российские бренды обуви в основной своей массе ориентируются на усреднённый результат принятой размерной сетки. В модельном ряду для повседневной носки часто используется универсальная полнота обуви – В/М (medium). Это позволяет чувствовать себя комфортно на протяжении всего рабочего дня даже при работе в офисе.

Вечерние туфли, как правило, ориентированы на визуальный эффект. Поэтому их ширина приближена к полноте А/N (narrow). Необходимо помнить, что длительное ношение узкой обуви неизбежно приводит к необратимым изменениям стопы – нарушается кровообращение, деформируются пальцы, развивается смещение суставов, что влечёт за собой негативные последствия и длительное лечение.

Стоит обратить внимание на то, что лакированная кожа не подвержена изменениям и не имеет свойства растягиваться, поэтому форму стопы она никогда не примет, что бы с ней ни делали.

Важно также использовать обувь по её назначению. Любимые большинством кроссовки являются спортивной обувью, призванной сохранять суставы от потенциально возможных травм. Поэтому они тщательно облегают стопу и затягиваются шнуровкой, позволяя регулировать фиксацию. Ежедневное перетягивание стопы и плотный материал могут нарушать кровообращение и терморегуляцию. Лучше носить их во время занятия спортом, а в остальное время выбирать обувь, ориентируясь на погоду.

Как выбирать обувь?

Покупая обувь, обратите внимание на подошву. Она должна хорошо гнуться, обеспечивая амортизацию при ходьбе. Однако и слишком мягкая не подойдёт – ноги будут быстро уставать, а в конце дня могут появиться боли в суставах.

Всегда оставляйте небольшой запас для пальцев, это позволит избежать давления обуви и обеспечит комфорт. Длина стельки должна быть больше вашей ступни минимум на 1 см. Если есть возможность вынуть вкладыш, воспользуйтесь этим. Встаньте на него и посмотрите, что будет происходить со стопой во время ходьбы в выбранной паре обуви.

Всегда примеряйте обувь на обе ноги. Не стесняйтесь сделать несколько быстрых шагов по магазину или даже побегать– это позволит избежать лишней траты на неподходящую обувь. Уделите внимание на тщательную примерку, и в дальнейшем вы сможете носить новую пару обуви с удовольствием.