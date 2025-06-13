Пять зон, которые неизбежно выдают ваш возраст

5 зон, которые неизбежно выдают ваш возраст
Всем нам хочется выглядеть молодо и прекрасно, несмотря на цифру в паспорте. Женщины нередко тратят немалые средства на коррекцию лба и носогубных складок, забывая про менее очевидные детали. А вот они как раз предательски выдают возраст. На что обратить внимание, составляя свою антиэйдж-программу, нам рассказала Валерия Алифанова — врач-косметолог, хирург, автор курсов для косметологов.
1. Шея и зона декольте
Почему выдают возраст
Кожа на шее и в области декольте тоньше и суше, чем на лице, имеет меньше сальных желез и коллагеновых волокон, а значит — быстрее теряет упругость. «Это усугубляется тем, что многие женщины игнорируют уход за этой областью, не используют SPF и активные средства. Итог — визуальное старение раньше, чем хотелось бы», — говорит Валерия.
Наиболее частые признаки старения:
- поперечные морщины («кольца Венеры»);
- дряблость и потеря тонуса;
- гиперпигментация;
- постуральные морщины в зоне декольте (от сна на боку).
Методы коррекции
Для восстановления плотности и текстуры кожи рекомендуется комплексный подход. Врач-косметолог выделила несколько процедур, которые помогут вам выглядеть моложе:
- Биоревитализация курсом (препараты с гиалуроновой кислотой, аминокислотами) — для увлажнения и повышения тургора;
- Мезотерапия с антиоксидантами (витамины, пептиды, глутатион) — замедляет процессы старения;
- Инъекционные стимуляторы коллагена (например, полинуклеотиды, CaHA, PDRN);
- Ботулинотерапия в мезоразведении — уменьшает вертикальные тяжи и расслабляет платизму;
- Ежедневный уход: солнцезащитный крем SPF 50+, сыворотки с ретинолом (0,2–0,5%) и пептидами.
«Очень важно отказаться от сна на высокой подушке — это профилактика как постуральных, так и поперечных морщин», — обращает внимание наш эксперт.
2. Руки
Почему выдают возраст
Кожа рук — не менее подвержена старению, чем лицо, но почему-то получает гораздо меньше внимания. Особенно страдают руки от регулярного контакта с солнцем, бытовой химией и антисептиками. Однако комплексный уход позволяет вернуть рукам молодость и ухоженность. Вот методы коррекции возрастных изменений, о которых рассказала косметолог.
Методы коррекции
- Контурная пластика тыльной стороны кистей (препараты Radiesse, гиалуронат) — восстанавливает объем и плотность;
- IPL или лазерные процедуры — осветляют пигментные пятна, улучшают тон кожи;
- Биорепарация и мезотерапия — насыщают ткани влагой и антиоксидантами;
- SPF не ниже 30 и кремы с ниацинамидом, витамином С, коэнзимом Q10 — обязательная часть ежедневного ухода.
- Нанесение защитного крема перед уборкой или работой с водой значительно замедляют процесс старения кожи рук.
3. Качество кожи: тусклый цвет, обезвоженность, пористость
Почему выдают возраст
Валерия:
«Даже при отсутствии морщин тусклая и обезвоженная кожа с пористой структурой придает лицу уставший и возрастной вид. Причины — ухудшение микроциркуляции, снижение обмена веществ, деградация коллагена и эластина».
Типичные признаки:
- неровный тон и рельеф кожи;
- отсутствие сияния;
- обезвоженность;
- расширенные поры, особенно в Т-зоне.
Методы коррекции:
- Плазмотерапия (PRP) — активизирует регенерацию, улучшает цвет и упругость;
- Биоревитализация с янтарной кислотой, маннитолом, аминокислотами — возвращает коже тонус и влагу;
- Поверхностные пилинги (миндальный, молочный, гликолевый) — деликатно отшелушивают ороговевший слой, выравнивают текстуру;
- Для домашнего ухода необходимо использовать сыворотки с AHA, витамином C, ферментами, пробиотиками.
4. Область вокруг глаз
Почему выдает возраст
Кожа вокруг глаз — самая тонкая на лице, почти не содержит сальных желез и первой реагирует на усталость и возрастные изменения. Именно она выдает ваш возраст, даже если остальная часть лица выглядит свежей.
Что «старит»:
- носослезная борозда;
- сухость и сетка морщин;
- гиперпигментация и «синяки»;
- отечность и мешки.
Методы коррекции от нашего эксперта:
- Коллагенстимулирующие методики — RF-лифтинг, микротоковая терапия;
- Мезотерапия и биоревитализация препаратами для периорбитальной зоны;
- Лазер (например, фракционный неабляционный) — работает с мелкими морщинами);
- Уход с ретинолом 0,1—0,3% и пептидами, поддержание увлажненности.
- Очень эффективны патчи с кофеином и пептидами утром и регулярный дренажный массаж (либо микротоки).
5. Мимика и гипертонус депрессоров лица
Почему выдает возраст
Как отмечает наш эксперт, иногда даже при хорошем состоянии кожи лицо выглядит жестким, уставшим или угрюмым. Причина в гипертонусе мимических мышц — особенно в нижней трети лица.
Это:
- опущенные уголки губ;
- выраженные брыли;
- напряженная платизма;
- морщины на подбородке и шее.
Методы коррекции:
- Ботулинотерапия в нижнюю треть (DAO, масетеры, подбородок, платизма) — помогает «расслабить» лицо;
- Контурная пластика — моделирование подбородка, сглаживание губоподбородочной складки;
- Аппаратные методики (СМАС-лифтинг, HIFU) — лифтинг глубоких структур и восстановление овала.
- -Внимание к осанке и прикусу, расслабление жевательной мускулатуры — также отличная профилактика старения.
«Работа с возрастными изменениями должна быть стратегией, а не серией спонтанных процедур. Регулярный уход, профилактика, внимание к „мелочам“ и разумное использование косметологии помогут сохранить вашу молодость и красоту надолго», — резюмирует Валерия.