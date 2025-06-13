5 зон, которые неизбежно выдают ваш возраст

WomanHit.ru

Всем нам хочется выглядеть молодо и прекрасно, несмотря на цифру в паспорте. Женщины нередко тратят немалые средства на коррекцию лба и носогубных складок, забывая про менее очевидные детали. А вот они как раз предательски выдают возраст. На что обратить внимание, составляя свою антиэйдж-программу, нам рассказала Валерия Алифанова — врач-косметолог, хирург, автор курсов для косметологов.

Пять зон, которые неизбежно выдают ваш возраст
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1. Шея и зона декольте

Почему выдают возраст

Кожа на шее и в области декольте тоньше и суше, чем на лице, имеет меньше сальных желез и коллагеновых волокон, а значит — быстрее теряет упругость. «Это усугубляется тем, что многие женщины игнорируют уход за этой областью, не используют SPF и активные средства. Итог — визуальное старение раньше, чем хотелось бы», — говорит Валерия.

Наиболее частые признаки старения:

  • поперечные морщины («кольца Венеры»);
  • дряблость и потеря тонуса;
  • гиперпигментация;
  • постуральные морщины в зоне декольте (от сна на боку).

Методы коррекции

Для восстановления плотности и текстуры кожи рекомендуется комплексный подход. Врач-косметолог выделила несколько процедур, которые помогут вам выглядеть моложе:

  • Биоревитализация курсом (препараты с гиалуроновой кислотой, аминокислотами) — для увлажнения и повышения тургора;
  • Мезотерапия с антиоксидантами (витамины, пептиды, глутатион) — замедляет процессы старения;
  • Инъекционные стимуляторы коллагена (например, полинуклеотиды, CaHA, PDRN);
  • Ботулинотерапия в мезоразведении — уменьшает вертикальные тяжи и расслабляет платизму;
  • Ежедневный уход: солнцезащитный крем SPF 50+, сыворотки с ретинолом (0,2–0,5%) и пептидами.
«Очень важно отказаться от сна на высокой подушке — это профилактика как постуральных, так и поперечных морщин», — обращает внимание наш эксперт.

2. Руки

Почему выдают возраст

Кожа рук — не менее подвержена старению, чем лицо, но почему-то получает гораздо меньше внимания. Особенно страдают руки от регулярного контакта с солнцем, бытовой химией и антисептиками. Однако комплексный уход позволяет вернуть рукам молодость и ухоженность. Вот методы коррекции возрастных изменений, о которых рассказала косметолог.

Методы коррекции

  • Контурная пластика тыльной стороны кистей (препараты Radiesse, гиалуронат) — восстанавливает объем и плотность;
  • IPL или лазерные процедуры — осветляют пигментные пятна, улучшают тон кожи;
  • Биорепарация и мезотерапия — насыщают ткани влагой и антиоксидантами;
  • SPF не ниже 30 и кремы с ниацинамидом, витамином С, коэнзимом Q10 — обязательная часть ежедневного ухода.
  • Нанесение защитного крема перед уборкой или работой с водой значительно замедляют процесс старения кожи рук.

3. Качество кожи: тусклый цвет, обезвоженность, пористость

Почему выдают возраст

Валерия:

«Даже при отсутствии морщин тусклая и обезвоженная кожа с пористой структурой придает лицу уставший и возрастной вид. Причины — ухудшение микроциркуляции, снижение обмена веществ, деградация коллагена и эластина».

Типичные признаки:

  • неровный тон и рельеф кожи;
  • отсутствие сияния;
  • обезвоженность;
  • расширенные поры, особенно в Т-зоне.

Методы коррекции:

  • Плазмотерапия (PRP) — активизирует регенерацию, улучшает цвет и упругость;
  • Биоревитализация с янтарной кислотой, маннитолом, аминокислотами — возвращает коже тонус и влагу;
  • Поверхностные пилинги (миндальный, молочный, гликолевый) — деликатно отшелушивают ороговевший слой, выравнивают текстуру;
  • Для домашнего ухода необходимо использовать сыворотки с AHA, витамином C, ферментами, пробиотиками.

4. Область вокруг глаз

Почему выдает возраст

Кожа вокруг глаз — самая тонкая на лице, почти не содержит сальных желез и первой реагирует на усталость и возрастные изменения. Именно она выдает ваш возраст, даже если остальная часть лица выглядит свежей.

Что «старит»:

  • носослезная борозда;
  • сухость и сетка морщин;
  • гиперпигментация и «синяки»;
  • отечность и мешки.

Методы коррекции от нашего эксперта:

  • Коллагенстимулирующие методики — RF-лифтинг, микротоковая терапия;
  • Мезотерапия и биоревитализация препаратами для периорбитальной зоны;
  • Лазер (например, фракционный неабляционный) — работает с мелкими морщинами);
  • Уход с ретинолом 0,1—0,3% и пептидами, поддержание увлажненности.
  • Очень эффективны патчи с кофеином и пептидами утром и регулярный дренажный массаж (либо микротоки).

5. Мимика и гипертонус депрессоров лица

Почему выдает возраст

Как отмечает наш эксперт, иногда даже при хорошем состоянии кожи лицо выглядит жестким, уставшим или угрюмым. Причина в гипертонусе мимических мышц — особенно в нижней трети лица.

Это:

  • опущенные уголки губ;
  • выраженные брыли;
  • напряженная платизма;
  • морщины на подбородке и шее.

Методы коррекции:

  • Ботулинотерапия в нижнюю треть (DAO, масетеры, подбородок, платизма) — помогает «расслабить» лицо;
  • Контурная пластика — моделирование подбородка, сглаживание губоподбородочной складки;
  • Аппаратные методики (СМАС-лифтинг, HIFU) — лифтинг глубоких структур и восстановление овала.
  • -Внимание к осанке и прикусу, расслабление жевательной мускулатуры — также отличная профилактика старения.
«Работа с возрастными изменениями должна быть стратегией, а не серией спонтанных процедур. Регулярный уход, профилактика, внимание к „мелочам“ и разумное использование косметологии помогут сохранить вашу молодость и красоту надолго», — резюмирует Валерия.