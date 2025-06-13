Пять зон, которые неизбежно выдают ваш возраст

Всем нам хочется выглядеть молодо и прекрасно, несмотря на цифру в паспорте. Женщины нередко тратят немалые средства на коррекцию лба и носогубных складок, забывая про менее очевидные детали. А вот они как раз предательски выдают возраст. На что обратить внимание, составляя свою антиэйдж-программу, нам рассказала Валерия Алифанова — врач-косметолог, хирург, автор курсов для косметологов.

1. Шея и зона декольте

Почему выдают возраст

Кожа на шее и в области декольте тоньше и суше, чем на лице, имеет меньше сальных желез и коллагеновых волокон, а значит — быстрее теряет упругость. «Это усугубляется тем, что многие женщины игнорируют уход за этой областью, не используют SPF и активные средства. Итог — визуальное старение раньше, чем хотелось бы», — говорит Валерия.

Наиболее частые признаки старения:

поперечные морщины («кольца Венеры»);

дряблость и потеря тонуса;

гиперпигментация;

постуральные морщины в зоне декольте (от сна на боку).

Методы коррекции

Для восстановления плотности и текстуры кожи рекомендуется комплексный подход. Врач-косметолог выделила несколько процедур, которые помогут вам выглядеть моложе:

Биоревитализация курсом (препараты с гиалуроновой кислотой, аминокислотами) — для увлажнения и повышения тургора;

Мезотерапия с антиоксидантами (витамины, пептиды, глутатион) — замедляет процессы старения;

Инъекционные стимуляторы коллагена (например, полинуклеотиды, CaHA, PDRN);

Ботулинотерапия в мезоразведении — уменьшает вертикальные тяжи и расслабляет платизму;

Ежедневный уход: солнцезащитный крем SPF 50+, сыворотки с ретинолом (0,2–0,5%) и пептидами.

«Очень важно отказаться от сна на высокой подушке — это профилактика как постуральных, так и поперечных морщин», — обращает внимание наш эксперт.

2. Руки

Почему выдают возраст

Кожа рук — не менее подвержена старению, чем лицо, но почему-то получает гораздо меньше внимания. Особенно страдают руки от регулярного контакта с солнцем, бытовой химией и антисептиками. Однако комплексный уход позволяет вернуть рукам молодость и ухоженность. Вот методы коррекции возрастных изменений, о которых рассказала косметолог.

Методы коррекции

Контурная пластика тыльной стороны кистей (препараты Radiesse, гиалуронат) — восстанавливает объем и плотность;

IPL или лазерные процедуры — осветляют пигментные пятна, улучшают тон кожи;

Биорепарация и мезотерапия — насыщают ткани влагой и антиоксидантами;

SPF не ниже 30 и кремы с ниацинамидом, витамином С, коэнзимом Q10 — обязательная часть ежедневного ухода.

Нанесение защитного крема перед уборкой или работой с водой значительно замедляют процесс старения кожи рук.

3. Качество кожи: тусклый цвет, обезвоженность, пористость

Почему выдают возраст

Валерия:

«Даже при отсутствии морщин тусклая и обезвоженная кожа с пористой структурой придает лицу уставший и возрастной вид. Причины — ухудшение микроциркуляции, снижение обмена веществ, деградация коллагена и эластина».

Типичные признаки:

неровный тон и рельеф кожи;

отсутствие сияния;

обезвоженность;

расширенные поры, особенно в Т-зоне.

Методы коррекции:

Плазмотерапия (PRP) — активизирует регенерацию, улучшает цвет и упругость;

Биоревитализация с янтарной кислотой, маннитолом, аминокислотами — возвращает коже тонус и влагу;

Поверхностные пилинги (миндальный, молочный, гликолевый) — деликатно отшелушивают ороговевший слой, выравнивают текстуру;

Для домашнего ухода необходимо использовать сыворотки с AHA, витамином C, ферментами, пробиотиками.

4. Область вокруг глаз

Почему выдает возраст

Кожа вокруг глаз — самая тонкая на лице, почти не содержит сальных желез и первой реагирует на усталость и возрастные изменения. Именно она выдает ваш возраст, даже если остальная часть лица выглядит свежей.

Что «старит»:

носослезная борозда;

сухость и сетка морщин;

гиперпигментация и «синяки»;

отечность и мешки.

Методы коррекции от нашего эксперта:

Коллагенстимулирующие методики — RF-лифтинг, микротоковая терапия;

Мезотерапия и биоревитализация препаратами для периорбитальной зоны;

Лазер (например, фракционный неабляционный) — работает с мелкими морщинами);

Уход с ретинолом 0,1—0,3% и пептидами, поддержание увлажненности.

Очень эффективны патчи с кофеином и пептидами утром и регулярный дренажный массаж (либо микротоки).

5. Мимика и гипертонус депрессоров лица

Почему выдает возраст

Как отмечает наш эксперт, иногда даже при хорошем состоянии кожи лицо выглядит жестким, уставшим или угрюмым. Причина в гипертонусе мимических мышц — особенно в нижней трети лица.

Это:

опущенные уголки губ;

выраженные брыли;

напряженная платизма;

морщины на подбородке и шее.

Методы коррекции:

Ботулинотерапия в нижнюю треть (DAO, масетеры, подбородок, платизма) — помогает «расслабить» лицо;

Контурная пластика — моделирование подбородка, сглаживание губоподбородочной складки;

Аппаратные методики (СМАС-лифтинг, HIFU) — лифтинг глубоких структур и восстановление овала.

-Внимание к осанке и прикусу, расслабление жевательной мускулатуры — также отличная профилактика старения.