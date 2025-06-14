Цены на Лабубу: сколько они на самом деле стоят

Цены на игрушки Лабубу в России поражают – они в 13 раз превышают стоимость этих фигурок в официальных азиатских магазинах, сообщает ИА DEITA.RU.

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Лабубу – мягкая игрушка, которая представляет собой брелок. Цена на неё в России может достигать почти 20 тысяч рублей, что в 13 раз больше, чем в официальных азиатских магазинах, пишут РИА Новости.

Самая новая серия обойдётся покупателю 20 тысяч рублей, а две более старых – по 12 тысяч. Это наиболее высокие цены, которые можно найти в магазинах России. Далее цены варьируются от 4,5 до 14 тысяч рублей в зависимости от торговой точки. При этом приобрести модных монстров можно и онлайн.

В официальных магазинах Азии Лабубу стоят 1200-1500 рублей, и даже в Европе и США они обойдутся покупателю дешевле, чем в России. Так, в США игрушка стоит от 1800 до 2300 рублей в зависимости от коллекции, в Великобритании – 1900 рублей, в Нидерландах чуть меньше 1800 рублей.