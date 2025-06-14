Стилист назвал альтернативу пижамным шортам

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал альтернативу пижамным шортам. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Этим летом рассмотрите как альтернативу пижамным шортам и расслабленным штанам. Боксерские шорты! Выглядят они ярко, дерзко, игриво — то что нужно на лето! Сочетайте с бланковыми футболками, майками и кроп-топами», — написал Рогов.

Несколько недель назад ведущий «Модного приговора» посоветовал вместо плетеной корзинки из рафии купить «желейную». По мнению Александра Рогова, с такой сумкой можно ходить не только в супермаркет или на рынок, но и по городу.

До этого ведущий «Модного приговора» рекомендовал приобрести «кепку деда».