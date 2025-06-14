Звезда «Универа», актриса Мария Кожевникова показала себя после похудения на 13 кг. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Мария Кожевникова снялась в атласных брюках, рубашке и топе. Актриса рассказала эксперту в кадре, что похудела уже на 13 кг и планирует сбрасывать вес дальше.

© Газета.Ru

«Первый рубеж уже пройден! Минус 13 килограммов, прекрасное самочувствие, море энергии и мотивация двигаться дальше! Я возвращаюсь к себе, и это самое главное! Пусть не так быстро, как могла бы (об этом я уже много говорила), но мне так комфортно», — написала она.

У Кожевниковой четверо сыновей от бизнесмена Евгения Васильева: помимо Александра, они растят 11-летнего Ивана, 10-летнего Максима и 7-летнего Василия. Пара вместе с 2013 года, официально они не расписаны, но актриса говорила, что штамп в паспорте не имеет большого значения — для нее важно, что они обвенчались в православном монастыре в Ницце. По мнению Кожевниковой, регистрация брака не дает никакой гарантии и дополнительной уверенности в партнере, а клятвы, данные перед Богом, — совсем другое дело.

Знаменитость рассказывала, что не могла похудеть после рождения четвертого ребенка. В 2024 году Кожевникова прошла обследование, и врачи диагностировали у нее предиабет.