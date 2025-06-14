В Роскачестве рассказали, как правильно наносить SPF-крем

Роскачество: слой солнцезащитного крема нужно обновлять каждые 2–4 часа. Недостаточно просто купить и наносить его перед выходом из дома. Хотя это и первый шаг к защите кожи в течение дня. Но ещё важно делать это правильно. Только тогда ваш SPF (Sun Protection Factor — дословно «фактор защиты от солнца») будет максимально эффективным. Что именно нужно учесть — далее в материале.

© unsplash

Как часто наносить SPF-крем?

Мнение о том, что солнцезащитный крем достаточно нанести один раз в день, ошибочно, заявили «Известиям» в пресс-службе Роскачества.

Этого крайне мало, так как его эффективность снижается из-за:

контакта с водой;

трения;

воздействия солнечных лучей.

Обновлять SPF-крем нужно каждые 2–4 часа. Если вы весь день в помещении, тогда не нужно.

Сколько наносить SPF-крема?

По словам специалистов Роскачества, на каждую область тела взрослого должно уйти не меньше чайной ложки, а в солнечные дни — до семи ложечек.

Важно защищать все участки тела, на которые может попасть солнце. Для губ есть бальзамы с SPF.

Как хранить SPF-крем?

Держите средство в прохладном месте.

Следите за сроком годности.

SPF нужен только на улице?

Интересно то, что солнцезащитные средства нужно применять даже дома. Но далеко не всем. Такие исключения мы перечислили в этом материале. Там интервью «Секрета фирмы» с врачами-дерматовенерологами.