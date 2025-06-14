Какие купальники будут в тренде летом 2025 года

Морская звезда: трендовые купальники лета 2025
Лето! Даже само это слово звучит как обещание счастья, радости, легкости и красоты. И, конечно, долгожданного отпуска. А в отпуск не отправиться без специальной экипировки. Поэтому — изучаем тренды из пляжных коллекций−2025.
Пляжная или курортная мода — это не только купальники, но и шляпы, туники, парео, платья — словом, все, что представляют дизайнеры на так называемых пляжных показах и в резортных коллекциях. В этом сезоне нет единого модного вектора, что радует: мы можем выбирать между микроскопическими бикини, строгими монокини, ретро-чашечками и удобными спортивными комплектами.
Нюдовые цвета
Одна из самых привлекательных тенденций — всяческая эксплуатация нейтральных оттенков. Нюд во всем его проявлении всегда считался сексуальным тоном: он идет практически всем, создает пикантное ощущение голого тела. Серо-коричневый, золотисто-песочный, беж, слоновая кость, карамель — вечная классика, которая ворвалась и в курортную моду.
Главное условие — отсутствие выступающих элементов, рюш, фурнитуры, объемных украшений. Все для того, чтобы создать эффект гладкого тела. К купальникам таких оттенков отлично подходят туники и накидки белого, серого и красного цветов, а также красные аксессуары — например, крупные очки в яркой оправе. Завершить образ можно красной помадой.
Внимание на акценты
Совершенно противоположный тренд — объемные украшения раздельных купальников. Дизайнеры выступили кто во что горазд, но сошлись в одном направлении: все «украшательства» имели флористическую направленность. Кто-то добавил к лифу вязаные листья, кто-то украсил свою модель гиперболизированным цветком. Среди фаворитов редакции — коллекция Dolores Cortes.
Изящно и элегантно получилось и у бренда Anthro — на минималистически белом полотне лифа распустился многослойный цветок, напоминающий астру. Такой «верх» отлично подойдет не только для водных процедур, но и для выхода в свет – его останется дополнить летящими брюками и легкой блузой.
Настоящая экзотическая эклектика представлена в коллекции Andrea Iyamah: здесь и актуальная в этом сезоне бахрома, и растительный принт, и активное сочетание ярких оттенков. В таком купальнике невозможно остаться незамеченной!
Флористический принт
Объемные цветы на купальниках — ход не для всех. А вот милый и трогательный флористический принт универсален и очень востребован в этом купальном сезоне. Причем принт этот должен быть мелким, рассыпчатым — привет от другой модной тенденции, бохо-стиля.
Вопреки расхожему мнению, флористический принт идет не только обладательницам атлетического телосложения, но и девушкам с крупными формами.
Редакции особенно полюбилась коллекция Sezane в коллаборации с брендом Yse: здесь найден максимально атмосферный цельный купальник темно-синего цвета с романтическим белым цветочным принтом. Настоящий французский шик на берегу (ох, хотелось бы!) Ниццы или Канн.
Минимализм вне времени
Минимализм и лаконичность — вневременной тренд: приобретая классический цельнокроенный купальник с открытой спиной и квадратным декольте, как, например, у Eres Aquarelle, вы не прогадаете никогда. Во-первых, такой силуэт визуально подтягивает фигуру. Во-вторых, эту модель в качестве топа можно сочетать и с джинсовыми шортами с высокой посадкой, и с шелковыми брюками-палаццо, и с любыми юбками.
В этом сезоне не обойдемся без черных и красных моделей. Обладательницам хрупких плеч можно присмотреться к тоненьким лямкам, атлетичным девушкам подойдет актуальная американская пройма или широкие полосы бретелей.
Ретро снова в моде
Ретростилистика этим летом будет одной из самых востребованных. В модном прицеле — морская тематика, клетка виши и микс макси-топов с высокими трусиками.
Последняя модель особенно актуальной получилась у Taller Marmo: купальная двойка выполнена в популярном серо-молочном оттенке, верх фиксируется завязками вокруг шеи и может сочетаться с любым демократичным низом.
Клетка виши — трогательная вариация и без того ультрамодной клетки. Этим летом нам предлагается выбирать сочетание красного и белого по примеру Кендалл Дженнер, публично выгулявшей такой купальник и сделавшей его мегавостребованным.
Хочется больше страсти в ретротематике? Присмотритесь к цельной модели от Adriana Degreas с завышенной посадкой трусиков — такой крой делает ноги бесконечно длинными.