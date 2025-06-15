Ксения Собчак вышла на публику в халате с перьями

Журналистка Ксения Собчак появилась на публике в халате с перьями. Снимками она поделилась в Telegram-канале.

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Ксения Собчак позировала в халате, шапке с перьями, корсете, брюках и туфлях. Образ дополнили массивные серьги.

«Было несколько лет, когда я ушла в строгий минимализм и немного "закрыла" себя. А сейчас у меня период, когда я безумно кайфую от себя яркой, безумной и свободной. Назло всем и всему», — написала Собчак.

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В мае Ксения Собчак высмеяла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) покупателей трендовых брелоков в виде монстров. Журналистка рассказала, что ей подарили плюшевую игрушку Лабубу с кроличьими ушками и мехом от пекинского бренда Pop Mart, сидящую в банке из-под Coca-Cola. Знаменитость призналась, что осталась недовольна презентом. Телеведущая раскритиковала людей, которые покупают трендовые аксессуары.