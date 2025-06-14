Лариса Гузеева вновь шокировала поклонников сменой имиджа

Лариса Гузеева шокировала поклонников новым образом
66-летняя Лариса Гузеева в полной мере доказала, что не боится экспериментов со внешностью. В последнее время она предстает в новых образах все чаще. Звезда уже появлялась на публике с необычным мелированием и осветленными бровями. Последние, впрочем, стали поводом для жесткой критики. Высмеяла артистку даже коллега по шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова.
Несмотря на общественно осуждение, Лариса Александровна продолжает представать в новых образах. На этот раз Гузеева опубликовала в личном блоге видео из гримерки, показав себя со светлыми волосами. Брови ее при этом вновь оказались высветленными.
Звезда не стала уточнять, зачем ей потребовалось сменить имидж, но намекнула, что это связано с актерской деятельностью.
«Я не буду расшифровывать и объяснять, это точно не для программы „Давай поженимся!“. А все-таки основная моя профессия — артистка театра и кино, поэтому к этому надо возвращаться, так сказать. Кто на что учился!» — подчеркнула Гузеева.
Впрочем, поклонники актрисы могут вздохнуть с облегчением — собственные волосы травмировать окрашиванием она не стала. Стилисты превратили Ларису Анатольевну в блондинку благодаря парику, который сама она сочла весьма удачным.