Лариса Гузеева вновь шокировала поклонников сменой имиджа

66-летняя Лариса Гузеева в полной мере доказала, что не боится экспериментов со внешностью. В последнее время она предстает в новых образах все чаще. Звезда уже появлялась на публике с необычным мелированием и осветленными бровями. Последние, впрочем, стали поводом для жесткой критики. Высмеяла артистку даже коллега по шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова.

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Несмотря на общественно осуждение, Лариса Александровна продолжает представать в новых образах. На этот раз Гузеева опубликовала в личном блоге видео из гримерки, показав себя со светлыми волосами. Брови ее при этом вновь оказались высветленными.

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Звезда не стала уточнять, зачем ей потребовалось сменить имидж, но намекнула, что это связано с актерской деятельностью.

«Я не буду расшифровывать и объяснять, это точно не для программы „Давай поженимся!“. А все-таки основная моя профессия — артистка театра и кино, поэтому к этому надо возвращаться, так сказать. Кто на что учился!» — подчеркнула Гузеева.

Впрочем, поклонники актрисы могут вздохнуть с облегчением — собственные волосы травмировать окрашиванием она не стала. Стилисты превратили Ларису Анатольевну в блондинку благодаря парику, который сама она сочла весьма удачным.