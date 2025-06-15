Шесть дешевых аптечных средств, которые лучше люксовой косметики

Дорогие баночки и сыворотки с труднопроизносимыми ингредиентами часто обещают чудеса, но многие по-прежнему хранят в косметичке аптечные «копейки». Ведь за скромной упаковкой — мощный эффект, проверенный временем. «‎Рамблер» расскажет, какие бюджетные лекарственные средства работают как косметологические.

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1. Витамин Е

Цена: от 30 рублей за упаковку капсул

В составе: токоферол ацетат (витамин Е)

Это один из самых недооцененных аптечных препаратов. А зря: токоферол — мощнейший антиоксидант, который защищает клетки от разрушения, ускоряет заживление и улучшает микроциркуляцию.

Как использовать:

Проткните капсулу и выдавите масло прямо на губы. Наносите вечером — на утро они станут гладкими, напитанными и визуально объемнее.

Можно добавлять пару капель в ночной крем или маску для лица — особенно если кожа сухая, тусклая или раздраженная.

После обветривания или герпеса токоферол помогает быстрее восстановить кожу.

Важно: токоферол жирный, поэтому не стоит использовать его утром под макияж — он может «сползать» с кожи.

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2. Мазь Вишневского

Цена: около 50 рублей

В составе: березовый деготь, ксероформ, касторовое масло

Да, она пахнет не как французский крем. Но это средство — настоящая находка для кожи, склонной к воспалениям. Мазь обладает антисептическими, противовоспалительными и вытягивающими свойствами.

Где и зачем применять:

На воспаления и глубокие прыщи: точечно на ночь. Утром воспаление станет меньше или выйдет наружу.

На подкожные болезненные элементы: накройте мазь пластырем — за пару применений она вытянет содержимое.

Как маска для жирной кожи: один–два раза в неделю нанести на 10–15 минут (если выдержите запах). Отлично очищает поры.

Совет: держите подальше от одежды — мазь оставляет жирные пятна. После снятия маски обязательно используйте тоник.

3. Цинковая мазь

Цена: от 25 рублей

от 25 рублей В составе: оксид цинка, вазелин

Классика аптечного ухода. Цинк — природный антисептик, регулирует себум, подсушивает воспаления и заживляет микроповреждения. Идеален для жирной и проблемной кожи.

Как применять:

Точечно — на прыщи, раздражения, высыпания после депиляции.

На Т-зону — чтобы убрать блеск и сузить поры. Главное — не переборщить.

На наносить под глаза. Эта зона слишком деликатная, цинк может пересушить.

4. Блефарогель с алоэ

Цена: около 300 рублей

В составе: гиалуроновая кислота, экстракт алоэ, глицерин

Хотя создан для глаз, стал любимцем многих девушек как бюджетный аналог гелей с гиалуронкой. Храните в холодильнике — эффект будет еще ярче.

Чем полезен:

Убирает отеки и покраснения под глазами.

Освежает взгляд при хроническом недосыпе.

Отлично подойдёт как база под патчи.

5. Аспирин

Цена: от 10 рублей за упаковку

В составе: ацетилсалициловая кислота

Аспирин — не только от головы. Он обладает кератолитическим действием, то есть отшелушивает ороговевшие клетки, очищает поры, осветляет пигментацию.

Как применять:

Раздавите одну–две таблетки, смешайте с водой или медом — и наносите на лицо на пять–десять минут.

Не используйте на поврежденной коже или при розацеа.

Регулярное применение (раз в неделю) делает кожу мягкой, очищенной, сияющей.

6. Пантенол

Цена: от 120 рублей

В составе: декспантенол

Пантенол обожают после пилингов и солнечных ожогов. Но он работает и как ежедневный уход — особенно для чувствительной кожи.

Полезен при:

Обветривании и сухости кожи (включая губы).

Укусе насекомых, аллергических реакциях.

После агрессивных процедур: пилингов, чисток, лазеров.

Спрей удобнее для тела, крем или пенка — для лица.

Подводя итог: средства за 30–50 рублей часто оказываются эффективнее брендовых кремов. Но важно понимать, что и как использовать, не перегружать кожу и не ждать мгновенных чудес. Попробуйте — и возможно, вы больше не захотите возвращаться к люксовым средствам за бешеные деньги.

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