Шесть дешевых аптечных средств, которые лучше люксовой косметики

Шесть дешевых аптечных средств, которые работают лучше люксовой косметики
Дорогие баночки и сыворотки с труднопроизносимыми ингредиентами часто обещают чудеса, но многие по-прежнему хранят в косметичке аптечные «копейки». Ведь за скромной упаковкой — мощный эффект, проверенный временем. «Рамблер» расскажет, какие бюджетные лекарственные средства работают как косметологические.
1. Витамин Е
Цена: от 30 рублей за упаковку капсул
В составе: токоферол ацетат (витамин Е)
Это один из самых недооцененных аптечных препаратов. А зря: токоферол — мощнейший антиоксидант, который защищает клетки от разрушения, ускоряет заживление и улучшает микроциркуляцию.
Как использовать:
- Проткните капсулу и выдавите масло прямо на губы. Наносите вечером — на утро они станут гладкими, напитанными и визуально объемнее.
- Можно добавлять пару капель в ночной крем или маску для лица — особенно если кожа сухая, тусклая или раздраженная.
- После обветривания или герпеса токоферол помогает быстрее восстановить кожу.
Важно: токоферол жирный, поэтому не стоит использовать его утром под макияж — он может «сползать» с кожи.
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2. Мазь Вишневского
Цена: около 50 рублей
В составе: березовый деготь, ксероформ, касторовое масло
Да, она пахнет не как французский крем. Но это средство — настоящая находка для кожи, склонной к воспалениям. Мазь обладает антисептическими, противовоспалительными и вытягивающими свойствами.
Где и зачем применять:
- На воспаления и глубокие прыщи: точечно на ночь. Утром воспаление станет меньше или выйдет наружу.
- На подкожные болезненные элементы: накройте мазь пластырем — за пару применений она вытянет содержимое.
- Как маска для жирной кожи: один–два раза в неделю нанести на 10–15 минут (если выдержите запах). Отлично очищает поры.
Совет: держите подальше от одежды — мазь оставляет жирные пятна. После снятия маски обязательно используйте тоник.
3. Цинковая мазь
- Цена: от 25 рублей
- В составе: оксид цинка, вазелин
Классика аптечного ухода. Цинк — природный антисептик, регулирует себум, подсушивает воспаления и заживляет микроповреждения. Идеален для жирной и проблемной кожи.
Как применять:
- Точечно — на прыщи, раздражения, высыпания после депиляции.
- На Т-зону — чтобы убрать блеск и сузить поры. Главное — не переборщить.
- На наносить под глаза. Эта зона слишком деликатная, цинк может пересушить.
4. Блефарогель с алоэ
Цена: около 300 рублей
В составе: гиалуроновая кислота, экстракт алоэ, глицерин
Хотя создан для глаз, стал любимцем многих девушек как бюджетный аналог гелей с гиалуронкой. Храните в холодильнике — эффект будет еще ярче.
Чем полезен:
- Убирает отеки и покраснения под глазами.
- Освежает взгляд при хроническом недосыпе.
- Отлично подойдёт как база под патчи.
5. Аспирин
Цена: от 10 рублей за упаковку
В составе: ацетилсалициловая кислота
Аспирин — не только от головы. Он обладает кератолитическим действием, то есть отшелушивает ороговевшие клетки, очищает поры, осветляет пигментацию.
Как применять:
- Раздавите одну–две таблетки, смешайте с водой или медом — и наносите на лицо на пять–десять минут.
- Не используйте на поврежденной коже или при розацеа.
- Регулярное применение (раз в неделю) делает кожу мягкой, очищенной, сияющей.
6. Пантенол
Цена: от 120 рублей
В составе: декспантенол
Пантенол обожают после пилингов и солнечных ожогов. Но он работает и как ежедневный уход — особенно для чувствительной кожи.
Полезен при:
- Обветривании и сухости кожи (включая губы).
- Укусе насекомых, аллергических реакциях.
- После агрессивных процедур: пилингов, чисток, лазеров.
- Спрей удобнее для тела, крем или пенка — для лица.
Подводя итог: средства за 30–50 рублей часто оказываются эффективнее брендовых кремов. Но важно понимать, что и как использовать, не перегружать кожу и не ждать мгновенных чудес. Попробуйте — и возможно, вы больше не захотите возвращаться к люксовым средствам за бешеные деньги.
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