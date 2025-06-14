Мода и экология: как выбрать стильные вещи, не нанося вред планете

В индустрии моды, которая ежегодно производит более 100 миллиардов предметов одежды, экологичность перестала быть трендом — она стала необходимостью. Стилист и художник по костюму Мария Дарина рассказала нам о ключевых принципах осознанного гардероба и поделилась практическими советами для тех, кто хочет одеваться модно и при этом экологично.

Вещи в рамках одного или двух стилистических направлений

Чем «чище» дизайн вещи в плане стилистического направления, тем дольше она будет оставаться актуальной.

«Например, вы большую часть времени работаете в офисе, значит вам стоит обзавестись качественным гардеробом в стиле бизнес-кэжуал и дополнить его вещами в стиле кэжуал-спорт для досуга и развлечений», — говорит эксперт.

Собрав по такому принципу несколько капсул из качественных вещей, больше не надо будет из сезона в сезон приобретать большое количество новых вещей.

Бренды, производящие одежду из переработанных материалов

Плюсы такой одежды и аксессуаров не только в том, что они напрямую облегчают нагрузку на экологию, но и в их оригинальном дизайне и лимитированных партиях.

«Такие вещи, созданные маленьким „тиражом“, будут хорошо работать на вашу узнаваемость и персонализацию», — отмечает Мария.

Без винтажа никуда!

Ресейл платформы и множество винтажных магазинчиков сейчас имеют богатый ассортимент одежды, аксессуаров и обуви на любой вкус и для любого гардероба.

«Нет ничего более экологичного, чем повторно использовать вещи, сохранившиеся в отличном и хорошем состоянии», — считает стилист.

Тем более, что нынешняя мода постоянно обращается за вдохновением в стили прошлых эпо× 20-го века.

Кастомизация и перешив

Наши мамы и бабушки перешивали и переделывали одежду от того, что жили в условиях тотального дефицита.

«Но в наши дни быстрой моды переделка старых вещей — это больше про заботу о планете и осознанном потреблении на фоне „горных гряд“ дешевых вещей», — резюмирует художник по костюму.

Вы не обязаны соблюдать все требования экологичной моды, но соблюсти хотя бы что-то — это уже прекрасный вклад для нашей планеты!