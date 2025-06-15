Как сочетать цвета в летней одежде в 2025 году

Когда мы слышим словосочетание «летний гардероб» мы представляем сразу одежду в ярких и жизнерадостных цветах. Однако они не всегда являются трендовыми и подходящими конкретно в этом году. Мария Дарина, стилист и художник по костюму, рассказала о том, что носить этим летом и как сочетать трендовые оттенки.

Модные оттенки этого лета

Каждый летний сезон модные дома предлагают определенную палитру цветов для лета.

«В 2025 году — это небесно-голубой, нежная фисташка и кремово- лимонный. Не теряет популярности и оттенок сливочного масла, а также нежно розовый», — делится Мария.

С чем сочетать трендовые цвета?

«Эти цвета идеально гармонируют со стилями кантри и пастораль, которые обрели небывалую популярность в этом сезоне. Даже те бренды, которые считаются минималистичными, выпустили одежду с элементами, характерными для стиля пастораль», — говорит стилист. Легкие нежно-голубые платья и блузки, пастельно-желтые и розовые юбки, нежно-зеленые плащи и жакеты заполнили магазины.

Аксессуары и обувь

Кстати, вы можете смело комбинировать модные нежные оттенки в своем летнем гардеробе, ведь эти цвета идеально сочетаются между собой.

«Дополнять летнюю палитру можно и нужно аксессуарами и обувью в оттенках шоколад, карамель, слоновая кость, белое золото», — рекомендует художник по костюму.

Продуманные образы всегда состоят из множества взаимосвязанных деталей.

А что выбрать тем, кто любит другое?

«Те, кому чужда чрезмерно романтичная и зефирная цветовая гамма могут обратить внимание на палитру, характерную для стиля сафари, — песочный, хаки, оливковый, цвет корицы, оттенок полыни, цвет красного дерева», — считает Мария.

С таким цветами хорошо сочетается очень актуальный сейчас оранжевый, коралловый, деним, шоколадный, бронза, античные золото и серебро, бирюза (особенно красиво будет дополнить образ в стиле сафари бусами, колье, серьгами или браслетами с элементами стиля этно в оттенках бирюзы и лазурита).

Самые эффектные цветовые сочетания можно считать кипенно-белые, а также те, которые строятся по правилам цветового контраста.

Каждый год цветовая палитра моды меняется, иногда кардинально, иногда незначительно. Однако эти изменения ощутимы и мы, сами не задумываясь, но начинаем присматриваться к трендовым оттенкам. Важно грамотно подойти к сочетанию цветов с определенными стилями, а также аксессуарами. И вы будете неотразимы!