Эмили Ратаковски снялась в крошечном бикини

Модель и актриса Эмили Ратаковски продемонстрировала фигуру в откровенном купальнике. Знаменитость опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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34-летняя Эмили Ратаковски стояла перед камерой в фиолетовом крошечном бикини, которое дополнила бирюзовой кепкой с надписью. Модель была запечатлена с распущенными волосами и без макияжа. Манекенщица стояла в ванной комнате с солнцезащитным кремом в руках.

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В феврале 2018 года Эмили Ратаковски вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда после нескольких месяцев отношений. В 2021 году в семье знаменитостей произошло пополнение. У пары родился сын, которого назвали Сильвестром. В июле 2022 года Эмили Ратаковски рассталась со своим супругом. Причиной развода, по слухам, послужили постоянные измены со стороны продюсера.

12 мая Эмили Ратаковски поделилась снимками, на которых позировала вместе со своим сыном Сильвестром. Манекенщица также показала кадр, где была запечатлена будучи беременной. Звезда подиумов стояла перед зеркалом в черных стрингах в ванной.