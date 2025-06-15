Ольга Серябкина опубликовала откровенное фото

Экс-солистка группы SEREBRO и певица Ольга Серябкина показала ягодицы в облегающем комбинезоне с шортами. Артистка разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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40-летняя Ольга Серябкина устроила фотосессию в спортзале. Певица предстала перед камерой в черном облегающем комбинезоне и кроссовках. На одном из снимков артистка приподняла шорты. Знаменитость позировала с собранными в косу волосами и макияжем в естественном стиле.

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«Никогда не была душной. А вы?» — подписала фото поп-исполнительница.

21 мая Ольга Серябкина стала гостьей премии телеканала RU.TV, которая состоялась в Live Arena. Певица появилась на закрытом мероприятии в полупрозрачном черном макси-платье с объемной юбкой и с маленькой сумкой в стразах. Поп-исполнительнице уложили волосы в локоны и сделали макияж с угольно-черными стрелками и нюдовыми губами.

Позже Ольга Серябкина посетила церемонию вручения национальной музыкальной премии «Муз-ТВ», которая прошла в Москве. Певица предстала перед фотографами в розовом мини-платье с глубоким декольте и бежевых атласных туфлях на каблуках. Поп-исполнительнице уложили волосы в высокий пучок и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками и нюдовой помадой.