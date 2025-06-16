Эксперты рассказали, какие модели шорт в тренде и с чем их носить

Летний гардероб невозможно представить без шорт, но многие сталкиваются с трудностями при их выборе. Стилисты и дизайнеры выделяют несколько ключевых типов шорт, каждый из которых требует особого подхода. Современная мода предлагает варианты на любой вкус от строгих бермуд до спортивных моделей и джинсовых шорт.

Если позволяют правила дресс-кода, то шорты можно носить и на работе. По словам экспертов, в офис действительно можно надеть шорты, если выбрать модель с защипами длиной до колена или чуть выше. Следует избегать слишком облегающих фасонов и чистого льна, который быстро мнется. Мужчинам советуют темные джинсовые шорты с одиночным или двойным защипом, которые можно сочетать с рубашкой на пуговицах для полуформальных мероприятий, говорится в материале The Guardian.

Спортивные шорты требуют кроссовок, тогда как более нарядные варианты лучше смотрятся с лоферами или мокасинами для мужчин и туфлями на низком каблуке для женщин. Носки допустимы, но только с определенными типами обуви и обязательно высотой до щиколотки.

Для занятий бегом профессиональные спортсмены рекомендуют очень короткие модели (около 7,5 сантиметров), обеспечивающие полную свободу движений. Важны удобство и наличие нескольких карманов для мелочей.

Эксперты по мужской моде отмечают, что заправлять или не заправлять верх теперь вопрос создания нужного образа. Аккуратная заправка подходит для полуформальных случаев, тогда как свободный край создает расслабленный вид. Женщинам советуют частично заправлять в шорты объемные топы, чтобы подчеркнуть талию, или выбирать укороченные модели, которые заканчиваются чуть выше линии шорт.

Вполне уместным будет прийти в шортах и на свадьбу, но соблюдая определенные правила. Женщины могут выбрать элегантный льняной комплект, который издалека напоминает юбку. Мужчинам в любом случае лучше остановиться на классических брюках.

На пляже можно дать волю фантазии: кружевные, джинсовые, шелковые с принтами главное, чтобы образ был ярким и веселым. В жарком климате предпочтение стоит отдавать натуральным дышащим тканям вроде льна или жатого хлопка.

Идеальная длина шорт зависит от места ношения и типа фигуры. Женщинам с пышными формами лучше выбирать модели до середины бедра, тогда как обладательницы стройных ног могут позволить себе более короткие варианты. Мужчинам советуют придерживаться классической длины чуть выше колена (18-22 см по внутреннему шву) для повседневной носки и более смелых 12-17 см для современных образов.

Джинсовые шорты по-прежнему актуальны, хотя сейчас в тренде более длинные модели. Эксперты советуют выбрать фасон, повторяющий посадку своих любимых джинсов. Для тех, кто не любит шорты, альтернативой могут стать гибрид юбки и шорт или удлиненные джинсовые модели до колена.

Ранее эксперты назвали самый актуальный вариант джинсов и шорт из денима в 2025 году. Это изделия из блестящей ткани.