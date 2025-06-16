Моника Беллуччи вышла в свет в платье с прозрачными вставками

Актриса Моника Беллуччи в платье с прозрачным кружевом вышла в свет с режиссером Тимом Бертоном. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

60-летняя Моника Беллуччи и 66-летний Тим Бертон появились на кинофестивале в Таормине. Актриса выбрала для красной дорожки черное облегающее макси-платье с прозрачными вставками, туфли на каблуках и клатч. Артистке уложили волосы и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками и помадой. Режиссер позировал перед камерами в рубашке в горошек с галстуком, брючном костюме, туфлях и очках.

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Слухи о романе Моники Беллуччи и Тима Бертона возникли в феврале 2023 года. По информации французской газеты Paris Match, на тот момент знаменитости встречались четыре месяца. В конце июня актриса в интервью журналу Elle France подтвердила, что встречается с режиссером.

В октябре прошлого года Моника Беллуччи и ее возлюбленный Тим Бертон появились на церемонии открытия кинофестиваля имени братьев Люмьер. Актриса выбрала для светского мероприятия темно-коричневое облегающее макси-платье с открытыми плечами. Режиссер вышел на публику в синей рубашке, черном брючном костюме и туфлях.