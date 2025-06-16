Звездный парикмахер назвал подходящие женщинам любого возраста прически

Lenta.ru

Звездный парикмахер Майкл Дуглас назвал прически, которые подходят женщинам любого возраста. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

Звездный парикмахер назвал прически, которые подойдут женщинам любого возраста
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В первую очередь специалист отметил стрижку пикси, которая характеризуется частично закрывающими уши короткими прядями. Кроме того, он указал на прическу длиной до плеч с челкой.

«Оставьте волосы, но одной длины, чтобы дать им возможность отрасти. Челки — тоже неплохая идея. Их вогнутая форма очень красиво обрамляет лицо», — объяснил Дуглас.

Кроме того, в список попали прическа с пляжными волнами и рваный боб, включающий в себя слои разной длины. В последнем случае эксперт рекомендует не стричься слишком коротко.

«Иногда это выглядит потрясающе, но я видел много людей, которые так сделали, а потом удивлялись, почему они выглядят старше», — пояснил он.

В заключение Дуглас выделил асимметричный или ромбовидный боб. По его мнению, такие стрижки смотрятся современно и визуально омолаживают.

«Женщины зрелого возраста больше не хотят тратить много времени на укладку волос. Градуированное или ромбовидное каре — одни из моих любимых образов для моих клиенток, поскольку за ними легко ухаживать», — подчеркнул собеседник издания.

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