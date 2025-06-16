В чем секрет привлекательности Тимоти Шаламе и Гарри Стайлса

Тимоти Шаламе и Гарри Стайлс — яркий пример того, как новый идеал мужской красоты уже стал реальностью.

Он не качок. Не мачо. Но миллионы женщин без ума от его лица. Почему актёр вроде Тимоти Шаламе или певца вроде Гарри Стайлса вызывают такую притягательность? Ответ нашли учёные — и он вас удивит.

Женщины выбирают не силу, а мягкость

Новое исследование Университета Стерлинга показало: мужчины с женственными чертами лица кажутся женщинам более привлекательными. В ходе эксперимента участники из Великобритании и Японии оценивали обработанные фотографии лиц — и чаще выбирали тех, у кого были мягкие черты, узкая челюсть и нежные линии лица.

Неожиданный результат? Возможно. Но объяснение простое: такие лица ассоциируются с заботой, эмоциональной открытостью и надёжностью.

Почему работает «нежный» типаж

Учёные считают, что внешность влияет на наше подсознательное восприятие характера. Мужчины с «нежным» лицом кажутся менее агрессивными и более добрыми. Это делает их особенно привлекательными для современных женщин, которые ценят не только физическую форму, но и эмоциональную доступность.

В Японии этот эффект выражен ещё сильнее — там женщины явно предпочитают мужчин с «мягкой» внешностью.

Таким образом, авторы исследования отмечают, что идеал мужской привлекательности изменился в сторону открытости и эмоциональной близости.