Тимоти Шаламе и Гарри Стайлс не просто красивы: учёные раскрыли секрет их привлекательности

Inc-News

Тимоти Шаламе и Гарри Стайлс — яркий пример того, как новый идеал мужской красоты уже стал реальностью.

В чем секрет привлекательности Тимоти Шаламе и Гарри Стайлса
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Он не качок. Не мачо. Но миллионы женщин без ума от его лица. Почему актёр вроде Тимоти Шаламе или певца вроде Гарри Стайлса вызывают такую притягательность? Ответ нашли учёные — и он вас удивит.

Женщины выбирают не силу, а мягкость

Новое исследование Университета Стерлинга показало: мужчины с женственными чертами лица кажутся женщинам более привлекательными. В ходе эксперимента участники из Великобритании и Японии оценивали обработанные фотографии лиц — и чаще выбирали тех, у кого были мягкие черты, узкая челюсть и нежные линии лица.

Неожиданный результат? Возможно. Но объяснение простое: такие лица ассоциируются с заботой, эмоциональной открытостью и надёжностью.

Почему работает «нежный» типаж

Учёные считают, что внешность влияет на наше подсознательное восприятие характера. Мужчины с «нежным» лицом кажутся менее агрессивными и более добрыми. Это делает их особенно привлекательными для современных женщин, которые ценят не только физическую форму, но и эмоциональную доступность.

В Японии этот эффект выражен ещё сильнее — там женщины явно предпочитают мужчин с «мягкой» внешностью.

Таким образом, авторы исследования отмечают, что идеал мужской привлекательности изменился в сторону открытости и эмоциональной близости.