Стала известна мечта Глюкозы о коллекции одежды из «человеческой» кожи

Певица Глюкоза оценила мини-коллекцию одежды, выполненной, как заявил производитель, из «человеческой» кожи. Артистка оставила под соответствующим постом в соцсетях смайлы в виде сердца и огня.

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На это обратил внимание Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

«Странные у Глюкозы предпочтения. Певица мечтает о коллекции одежды из «человеческой» кожи», - говорится в публикации.

Судя по публикуемым кадрам, в коллекцию входят майка с надписями, туфли на каблуке, перчатки с ногтями, а также сумка.

Ранее профессор моды Надежда Коробцева прокомментировала наряд Глюкозы на выступлении в клубе Санкт-Петербурга. По мнению эксперта, одежда певицы говорит о распущенности и игнорировании норм.

Коробцева заметила, что исполнительница выбирает ошейники, кожаные шорты, наручники с шипами, мини-юбки. Настроение такой стилистики гранж характеризуется как депрессивное и мрачное, бунтарское. Она считает, что в случае с Глюкозой можно говорить о «серьезной деформации личности».