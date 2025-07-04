Эко-косметика: как выбрать эффективное средство

Год за годом эко-косметика пользуется все большим спросом. Например, в 2025 году выручка рынка натуральных косметических средств в России оценивается в 42,2 млрд рублей. Врач-дерматолог Анжелика Ужва рассказала "Рамблеру" о том, как не утонуть в море предложений, не стать жертвой «зеленого» маркетинга и выбрать безопасные и эффективные средства.

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Что такое эко-косметика

Под таким названием выпускают средства, созданные на основе натуральных компонентов и произведенные с минимальным воздействием на окружающую среду. От обычной эко-косметика отличается отсутствием агрессивных поверхностно-активных веществ (ПАВ), например, SLS и SLES, а также синтетических красителей, отдушек, силиконов, парабенов, фталатов и минеральных масел. В состав эко-косметики входят растительные масла, экстракты, гидролаты. Также особенность такой продукции — использование биоразлагаемой упаковки и этичного производства. Анжелика Викторовна Ужва Врач-дерматолог-косметолог GMT CLINIC

На что обратить внимание при выборе

В первую очередь важно изучать состав. Натуральные компоненты, как правило, обозначают на латыни (например, Rosa Damascena Flower Water — розовая вода, Butyrospermum Parkii Butter — масло ши). Чем выше в списке компонент, тем больше его концентрация.

Из полезных компонентов эко-косметики стоит обратить внимание на масла (ши, жожоба, кокоса, виноградной косточки), гидролаты (розы, лаванды, ромашки), растительные экстракты (алоэ вера, зеленый чай, календула, ромашка), а также натуральные консерванты (сорбат калия, бензоат натрия в допустимых концентрациях) и эфирные масла.

Для наглядности назову примеры. Так, крем для лица с экстрактом зеленого чая и маслами жожоба и ши отлично подходит для чувствительной и склонной к воспалениям кожи, насыщает ее антиоксидантами и глубоко увлажняет. Шампунь на основе гидролата розы и масла кокоса мягко очищает кожу головы, подходит даже детям, не содержит сульфатов и силиконов. Маска для волос с облепиховым и льняным маслами поддерживает здоровье волос, придает им блеск, и защищает от внешних воздействий, например, ветра и солнца. Анжелика Викторовна Ужва Врач-дерматолог-косметолог GMT CLINIC

Настоящая эко-косметика выпускается в перерабатываемой или биоразлагаемой таре. Многие бренды, заботясь об экологии и своей репутации, отказываются от вторичной упаковки или используют переработанный пластик и бумагу.

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Агрессивный «зеленый» маркетинг

Не все средства с пометками eco, bio, natural действительно соответствуют заявленному. Производители могут использовать всего пару натуральных ингредиентов в составе, размещая их ближе к концу списка, а остальная формула будет базироваться на дешевой химии. Важно внимательно читать состав, проверять на сайте производителя наличие сертификации, изучать философию бренда и технологию производства косметики. Анжелика Викторовна Ужва Врач-дерматолог-косметолог GMT CLINIC

Чтобы выбрать действительно безопасное и эффективное эко-средство, нужно смотреть не на красивую упаковку, которая часто отвлекает внимание от сути, а на состав, наличие подтверждающей документации и подход бренда к экологичности.