Как выбрать модные солнцезащитные очки для мужчины

Ловите рекомендации от стилиста.

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«Лето обещает быть жарким. Причём как в плане температуры, так и в области накала модных страстей. Мужские солнечные очки становятся сейчас не просто защитой, а важным элементом образа. Они отражают индивидуальность, статус и вкус», — Мария Смирнова-Ковалевская, стилист, историк и исследователь моды.

Сегодня очки — это идеальный аксессуар. Они помогут создать гармоничный образ так же, как часы или обувь.

Модные тренды 2025 года

Устойчивость и экология в производстве

Тренд на осознанное потребление всё больше проникает в моду. Бренды чаще используют переработанный пластик, биоцеллюлозу и другие устойчивые материалы. Модники выбирают не просто стильные аксессуары. Теперь внимание обращают на очки с этичными формами и материалами. Лидерами становятся бренды, декларирующие прозрачную цепочку поставок и минимальный углеродный след.

Инновационные материалы и технологии

Особенно популярны модели из гибких и прочных материалов: карбона, титана. Всё чаще используются линзы с фотохромной технологией, поляризацией, антибликовым покрытием. Очки теперь могут менять оттенок в зависимости от освещения, блокировать определённое направление световых волн, уменьшать блики и повышать контрастность изображения.

Современные модели со встроенными функциями позволяют слушать и записывать аудио, подключать AR-навигацию, смотреть видео. Солнцезащитные очки становятся не просто аксессуаром, а технологичным гаджетом.

Формы и стили

Классические формы

Если говорить о базовых и популярных формах, то это про авиаторы, вейфареры и чёрные прямоугольные очки. Такие модели универсальны, подходят для офисного гардероба, деловых встреч и городского кэжуал-стиля. Версии в матовом или глянцевом пластике, с тонкими металлическими дужками станут идеальным мужским аксессуаром.

Современные дизайны

2025 год дарит и свободу самовыражения. В список трендов входят необычные формы оправы. Квадратные оверсайз-модели, узкие очки, кошачий глаз, восьмиугольники, капли, скошенные края станут лучшим вариантом для самовыражения даже в комбинации с деловым костюмом.

Однако если специфичные формы вам не подходят, попробуйте эксперименты с цветом. Можно выбрать модные солнцезащитные очки с яркими линзами или полупрозрачной оправой. Рассмотрите более строгие варианты в пастельных и неоновых оттенках. Оправа подчёркивает черты лица и индивидуальность. Линзы помогут посмотреть на мир по-новому. Любая пара сделает образ дерзким и трендовым.

Спортивные и активные модели

Популярны модели с антибликовым эффектом с изогнутыми линзами, отражающими поверхностями и вентиляционными вставками. Они будут идеальны для водителей, спортсменов и тех, кто активно проводит лето.

Цветовые палитры

Популярные цвета 2025 года

Если говорить о цвете, то в мужских коллекциях – 2025 активно используются монохром, пастельные цвета и неоновые акценты.

Жёлтые модели идеально подойдут для летнего отдыха. Их можно стилизовать с гавайскими рубашками.

Лаймовые очки станут смелым акцентом в образе любого модника.Такие яркие оправы можно носить на рубашке или в качестве ободка на волосах. В любом случае они добавят изюминку вашему стилю.

Оранжевый цвет – более уверенный и универсальный. Грамотно подобранная оправа подойдёт к любому стилю.

Пастельные линзы – тренд номер один. Голубые, розово-бежевые, серо-лавандовые смогут оттенить любой цвет лица и даже глаз при определённой прозрачности.

Монохром — чёрные, тёмно-серые, графитовые оправы без лишнего декора. Минимализм будет актуален всегда.

Комбинации и контрасты

Смело комбинируются яркие линзы с классическими формами, а цветные оправы — с дымчатыми линзами. Переходы цвета (градиент) снова в моде, особенно в лаконичных моделях.

Технологические новшества

Умные очки

Развитие технологий сказывается даже на одежде и аксессуарах. Умные модели представляют собой носимые устройства, сочетающие функции традиционных очков с современными технологиями. В зависимости от функциональности и назначения их можно разделить на несколько основных категорий.

Аудиоочки оснащены встроенными динамиками и микрофонами, позволяющими слушать музыку, принимать звонки и взаимодействовать с голосовыми ассистентами без использования наушников. Хорошие модели обеспечивают высококачественный звук и защиту от солнца.

Очки дополненной реальности (AR) накладывают цифровую информацию на реальный мир, расширяя возможности пользователя. Они используются в различных сферах, от развлечений до профессиональных приложений. Они позволяют управлять приложениями, просматривать видео и использовать навигацию.

Очки с функцией записи видео и фото оснащены встроенными HD-камерами, позволяющими снимать от первого лица. Зачастую они дают возможность накладывать 3D-эффекты на отснятый материал.

Очки с функцией перевода и отображения информации в реальном времени. Они оснащены микропроектором и оптическим волноводным дисплеем и позволяют отображать 2D-проекцию в поле зрения пользователя.

Каждый из этих типов умных очков предназначен для определённых задач и предлагает уникальные возможности, расширяя границы взаимодействия человека с окружающим миром.

Защита от синего света и прочие функции

Защита от ультрафиолетового (UV) излучения. Линзы с UV-защитой блокируют вредное ультрафиолетовое излучение, предотвращая повреждение глаз и снижая риск развития заболеваний, таких как катаракта. Многие солнцезащитные очки оснащены фильтрами UV400, обеспечивающими 100-процентную защиту от UVA и UVB лучей.

Антибликовое (антирефлексное) покрытие уменьшает отражения света от поверхности линз, повышая чёткость зрения и снижая напряжение глаз. Особенно полезно при вождении в ночное время и работе за компьютером. Антибликовое покрытие также делает линзы более прозрачными, улучшая внешний вид очков.

Поляризационные линзы уменьшают блики от отражённых поверхностей, таких как вода, снег или дорога, улучшая контрастность и чёткость зрения. Они особенно полезны для водителей и любителей активного отдыха на природе.

Фотохромные (хамелеон) линзы автоматически изменяют степень затемнения в зависимости от уровня освещённости. В помещении они остаются прозрачными, а на улице темнеют, обеспечивая комфортное зрение при различных условиях.

Перфорационные (тренажёрные) очки с непрозрачными линзами, содержащими множество мелких отверстий. Предполагается, что они могут временно улучшать остроту зрения за счёт уменьшения рассеивания света на сетчатке. Однако их эффективность и польза для здоровья глаз остаются предметом дискуссий.

Как выбрать подходящие очки

Учитываем форму лица

Чтобы выбрать подходящую форму оправы, учитываем форму вашего лица:

круглое лицо — прямоугольные или квадратные очки;

квадратное — круглые или овальные формы;

овальное — почти любые модели, особенно крупные;

треугольное — авиаторы или очки с акцентом на верхнюю часть оправы.

Сочетаем с гардеробом

Очки должны дополнять ваш гардероб: спортивные — к стилю спорт-шик и casual, а строгие и лаконичные — к деловому стилю. Универсальные модели — минималистичные формы в нейтральной цветовой гамме.

Выбираем удобный вариант

Хорошие очки не жмут, не сползают и не давят на переносицу. Обращайте внимание на вес, подвижность носоупоров и покрытие линз.

Известные бренды и коллекции

Модные дома

Ray-Ban — специалисты по выпуску вечно актуальных классических моделей. Название переводится как «защита от солнца». Недавно бренд выпустил линейку ярких оправ.

Gentle Monster — футуризм и мода.

Tom Ford и Prada — роскошь и статус.

Oakley — лидер среди технологичных и спортивных моделей.

Eco Eyewear — экологичные и стильные решения.

Новинки и коллаборации

В 2025 году громкими коллаборациями брендов стали Ray-Ban x Ferrari, выпустившие лимитированные спортивные очки.

А также Balenciaga x Bang & Olufsen и их футуристичная коллекция с аудиофункцией.

Мужские очки этим летом — это не просто аксессуар. Это заявление. Классические оправы могут подчеркнуть статус владельца, стильные модели способны стать основным элементом образа, говорящем о необычном вкусе. Главное — чтобы они подходили именно вам.

Не бойтесь пробовать новое, искать баланс между комфортом и стилем.

Уход за очками

Не забывайте о правильном уходе за этим модным аксессуаром. Используйте специальные микрофибровые салфетки и жидкости. Не протирайте очки о футболку — это портит покрытие линз. Очки нужно носить в жёстком футляре, особенно при транспортировке. Не оставляйте их в машине — перепады температуры вредны для покрытия и формы оправы.